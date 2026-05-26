SK바이오사이언스, 콜롬비아 업체와 백신 기술 이전 협력

4000억원 규모 콜롬비아 백신 자국화 사업 자체 개발 수두 백신 기술 이전 대상 선정

SK바이오사이언스가 중남미 백신 시장 진출 교두보를 마련했다.

SK바이오사이언스는 26일 콜롬비아 국영 제약 기업인 베콜(VECOL)과 백신 기술 이전 및 현지 생산 협력을 위한 계약을 체결했다고 밝혔다.

콜롬비아 정부는 2억6000만달러(4000억원) 규모의 백신 자국화 사업을 추진하고 있다. 4년간 다수의 글로벌 기업을 대상으로 기술력과 규제 수준, 협업 역량, 장기 전략 적합성 등을 평가했고 SK바이오사이언스를 협력사로 최종 선정했다.

SK바이오사이언스는 콜롬비아 내 백신 생산 시설 구축과 제품 도입을 주도한다. 규제 승인과 생산 운영에 필요한 기술 이전도 진행한다. 베콜은 정부 인허가 확보와 정부 기관 협력 등의 역할을 맡는다.

사업 초기 기술 이전 대상 품목으로는 SK바이오사이언스가 자체 개발한 수두 백신인 ‘스카이바리셀라’가 선정됐다.

SK바이오사이언스는 범미보건기구(PAHO)로부터 올해 안에 스카이바리셀라 95만 도즈(회분) 공급 요청을 받았고, 이 가운데 60만 도즈에 대한 최종 구매 주문을 확보했다. 앞서 콜롬비아 정부는 올해 국가 예방접종 사업에 필요한 수두백신 전량을 스카이바리셀라로 전환하기로 한 바 있다.

SK바이오사이언스는 “콜롬비아 정부가 추진하는 백신 자국화 프로젝트는 콜롬비아뿐 아니라 중남미권 전반의 안정적인 백신 공급 기반 확보에 도움이 될 것이라고 기대한다”고 밝혔다. SK바이오사이언스는 콜롬비아를 중남미 생산 거점으로 확보해 백신 공급 체계를 완성할 계획이다.

안재용 SK바이오사이언스 사장은 “축적된 백신 개발·생산 역량과 글로벌 협력 경험을 바탕으로 미래 감염병 대응과 지속할 수 있는 백신 공급 기반 구축에 이바지할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.