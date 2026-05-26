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청계천 32M 대형 미디어월에 내 작품이 뜬다

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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청계천 32M 대형 미디어월에 내 작품이 뜬다

입력 2026.05.26 10:59

윤성욱 관광홍보관운영팀장은 “하이커월은 한국관광과 K-콘텐츠를 가장 감각적으로 경험할 수 있는 미디어 플랫폼”이라며 “이번 공모전이 국내외 창작자들이 자신만의 방식으로 한국을 표현하고 세계 관광객과 소통하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

윤성욱 관광홍보관운영팀장은 “하이커월은 한국관광과 K-콘텐츠를 가장 감각적으로 경험할 수 있는 미디어 플랫폼”이라며 “이번 공모전이 국내외 창작자들이 자신만의 방식으로 한국을 표현하고 세계 관광객과 소통하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

한국관광공사가 한국의 매력을 새로운 시선으로 재해석한 미디어아트 작품을 발굴하기 위해 오는 7월 31일까지 ‘2026 하이커 미디어아트(HiKR MEDIA ART) 공모전’을 개최한다.

이번 공모전 수상작은 서울 도심 한복판에 설치된 초대형 미디어월 ‘하이커월(HiKR WALL)’을 통해 상영된다. 하이커월은 청계천과 광화문 일대를 찾는 관광객들이 자유롭게 관람할 수 있는 공간으로, 하루평균 약 2500명이 방문하는 ‘하이커 그라운드’의 대표 콘텐츠다.

공모 주제는 ‘KOREA IN MOTION : 움직이는 한국을 경험하다’다. 참가자는 감정의 흐름, 공간의 이동, 도시의 리듬, 자연의 숨결 등 4개 키워드 가운데 하나를 선택해 한국의 매력을 자유롭게 표현하면 된다.

미디어아트 영상 제작이 가능한 개인 또는 팀이라면 국적과 관계없이 누구나 참가할 수 있다. 공사는 전문가 심사를 거쳐 총 10개 작품을 선정할 예정이다.

대상 1팀에는 한국관광공사 사장상과 함께 상금 1000만원이, 최우수상 1팀에는 600만원, 우수상 2팀에는 각 200만원의 상금이 각각 수여 된다. 입상 6팀을 포함한 전체 수상작은 하이커월을 통해 송출될 예정이다.

공모전 참가 방법과 세부 내용은 하이커 그라운드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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