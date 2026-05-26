고유가 지원금 신청 3천만명 육박···누적 지급액 5.3조원

고유가 피해지원금 신청자가 3000만명에 육박하고, 지급액이 5조3000억원을 돌파했다.

26일 행정안전부에 따르면 전날 밤 12시 기준 1·2차 고유가 피해지원금 신청자는 총 2986만8401명으로 집계됐다. 전체 지급 대상자(3592만9596명)의 83.13%로, 누적 지급액은 총 5조3007억원이다.

이 가운데 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 한 1차 지원금은 총 308만2000명이 신청해 신청률 95.4%를 기록했다. 지급액은 1조7498억원이다.

지난 18일부터 소득 하위 70% 국민을 대상으로 신청을 받은 2차 지원금은 총 2678만6000명이 신청해 신청률은 81.9%를 기록했다. 지급액은 3조5509억원이다. 7월3일까지인 2차 신청 기간에는 1차 지원금을 미처 신청하지 못한 대상자도 함께 신청할 수 있다.

1·2차 누적 지원금 수령 방식은 신용·체크카드가 2104만6820명으로 가장 많았다. 이어 지역사랑상품권 모바일·카드형 478만8433명, 선불카드 355만8576명, 지역사랑상품권 지류형 47만4572명 순이었다.

지역별 누적 신청률은 세종이 87.16%로 가장 높았고, 인천(86.36%), 대전(86.27%), 대구(85.03%) 등이 뒤를 이었다. 서울은 82.72%로 나타났으며, 제주는 80.21%로 전국에서 가장 낮았다.

대상자 선정 결과와 지원 금액에 이의가 있는 경우 7월17일까지 국민신문고와 읍면동 행정복지센터 등에 접수하면 된다. 1·2차 지원금 모두 사용 기한은 오는 8월31일까지이며, 사용하지 않은 잔액은 소멸된다.