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고유가 지원금 신청 3천만명 육박···누적 지급액 5.3조원

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본문 요약

고유가 피해지원금 신청자가 3000만명에 육박하고, 지급액이 5조3000억원을 돌파했다.

지난 18일부터 소득 하위 70% 국민을 대상으로 신청을 받은 2차 지원금은 총 2678만6000명이 신청해 신청률은 81.9%를 기록했다.

7월3일까지인 2차 신청 기간에는 1차 지원금을 미처 신청하지 못한 대상자도 함께 신청할 수 있다.

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고유가 지원금 신청 3천만명 육박···누적 지급액 5.3조원

입력 2026.05.26 11:13

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

고유가 피해지원금 2차 지급이 시작된 지난 18일 서울 종로구 무악동 주민센터에서 시민들이 지원금을 신청하고 있다. 한수빈 기자

고유가 피해지원금 2차 지급이 시작된 지난 18일 서울 종로구 무악동 주민센터에서 시민들이 지원금을 신청하고 있다. 한수빈 기자

고유가 피해지원금 신청자가 3000만명에 육박하고, 지급액이 5조3000억원을 돌파했다.

26일 행정안전부에 따르면 전날 밤 12시 기준 1·2차 고유가 피해지원금 신청자는 총 2986만8401명으로 집계됐다. 전체 지급 대상자(3592만9596명)의 83.13%로, 누적 지급액은 총 5조3007억원이다.

이 가운데 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 한 1차 지원금은 총 308만2000명이 신청해 신청률 95.4%를 기록했다. 지급액은 1조7498억원이다.

지난 18일부터 소득 하위 70% 국민을 대상으로 신청을 받은 2차 지원금은 총 2678만6000명이 신청해 신청률은 81.9%를 기록했다. 지급액은 3조5509억원이다. 7월3일까지인 2차 신청 기간에는 1차 지원금을 미처 신청하지 못한 대상자도 함께 신청할 수 있다.

1·2차 누적 지원금 수령 방식은 신용·체크카드가 2104만6820명으로 가장 많았다. 이어 지역사랑상품권 모바일·카드형 478만8433명, 선불카드 355만8576명, 지역사랑상품권 지류형 47만4572명 순이었다.

지역별 누적 신청률은 세종이 87.16%로 가장 높았고, 인천(86.36%), 대전(86.27%), 대구(85.03%) 등이 뒤를 이었다. 서울은 82.72%로 나타났으며, 제주는 80.21%로 전국에서 가장 낮았다.

대상자 선정 결과와 지원 금액에 이의가 있는 경우 7월17일까지 국민신문고와 읍면동 행정복지센터 등에 접수하면 된다. 1·2차 지원금 모두 사용 기한은 오는 8월31일까지이며, 사용하지 않은 잔액은 소멸된다.

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