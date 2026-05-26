법무부 감찰관에 ‘종합특검 파견’ 강남수 부장검사

법무부가 26일 신임 감찰관으로 권창영 2차 종합특별검사팀에 파견됐던 강남수 서울서부지검 중요경제범죄조사단 부장검사를 임명했다.

정성호 법무부 장관은 이날 일반직 고위공무원 나급인 감찰관에 강 부장검사를 임용했다고 법무부가 밝혔다.

강 감찰관은 1999년 41회 사법시험에 합격하고 2008년 창원지검 검사로 임관해 인천지검 부천지청 형사4부장, 의정부지검 고양지청 형사1부장, 수원지검 중요경제범죄조사단 부장검사 등을 역임했다.

강남수 감찰관은 지난 3월부터는 종합특검에 파견돼 12·3 내란 수사에 참여한 것으로 전해졌다. 3대(내란·김건희·순직해병) 특검의 잔여 사건을 수사하는 종합특검은 국가안보실, 국가정보원이 비상계엄의 정당성을 옹호하는 등 내란에 가담한 의혹을 수사하고 있다.

강 감찰관은 지난해 3월 법원의 윤석열 전 대통령 구속취소 결정에 대해 심우정 당시 검찰총장이 즉시항고를 포기하자 검찰 내부 통신망에 “한 순간에 불법 체포·구금의 범법자라는 오명을 뒤집어쓰게 됐다”며 비판하는 글을 올리기도 했다.

법무부 감찰관은 검사와 법무부 직원의 비위 조사 등을 총괄하는 검사장급 직위로 임기는 2년이다. 김도완 전 감찰관이 지난해 5월 대검 공공수사부장으로 보임하면서 약 1년간 공석이었다.

법무부는 강 감찰관에 대해 “약 17년간 다양한 사건 처리 경험을 통해 축적한 사실관계 분석 능력과 절차적 판단 역량을 바탕으로 조직 내부의 공직기강 확립과 공정한 감찰 및 감사 업무 수행에 필요한 전문성을 보유했다”고 밝혔다.