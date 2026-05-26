경남도, 중소기업 특별 자금 1200억 지원

경남도는 지역 중소기업의 경영 안정을 위해 총 1200억 원 규모의 특별 자금을 지원한다고 26일 밝혔다.

이번 특별 자금은 조선·원전·항공우주 등 총 8개 분야로 수출기업과 전략산업 분야 중소기업의 자금 애로 해소와 투자 활성화를 위해 마련됐다.

중동 정세 불안 장기화에 대응하기 위해 당초 하반기 공급 예정이던 수출기업 지원 자금 일부를 2분기에 조기 공급한다.