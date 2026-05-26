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경남도, 중소기업 특별 자금 1200억 지원

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본문 요약

경남도는 지역 중소기업의 경영 안정을 위해 총 1200억 원 규모의 특별 자금을 지원한다고 26일 밝혔다.

이번 특별 자금은 조선·원전·항공우주 등 총 8개 분야로 수출기업과 전략산업 분야 중소기업의 자금 애로 해소와 투자 활성화를 위해 마련됐다.

중동 정세 불안 장기화에 대응하기 위해 당초 하반기 공급 예정이던 수출기업 지원 자금 일부를 2분기에 조기 공급한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경남도, 중소기업 특별 자금 1200억 지원

입력 2026.05.26 11:29

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도청. 경향신문 자료사진

경남도는 지역 중소기업의 경영 안정을 위해 총 1200억 원 규모의 특별 자금을 지원한다고 26일 밝혔다.

이번 특별 자금은 조선·원전·항공우주 등 총 8개 분야로 수출기업과 전략산업 분야 중소기업의 자금 애로 해소와 투자 활성화를 위해 마련됐다. 중동 정세 불안 장기화에 대응하기 위해 당초 하반기 공급 예정이던 수출기업 지원 자금 일부를 2분기에 조기 공급한다.

지원 분야별 규모는 스마트 인공지능(AI) 혁신·인공지능 전환(AX) 지원 자금 100억 원, 자동차·철강 및 알루미늄 업종 지원 자금 100억 원, 수출기업 지원 자금 200억 원, 지식문화 서비스산업 육성 자금 150억 원 △청년창업·벤처기업 육성 자금 100억 원, 조선업종 지원 자금 200억 원, 원자력산업 육성 자금 200억 원, 항공우주 업종 지원 자금 150억 원 등으로 구성된다.

신청 기간은 이달 27~29일 3일간이며, 자금 심사와 평가를 거쳐 6월 중 지원 승인이 이뤄진다. 자세한 내용은 경상남도 누리집(gyeongnam.go.kr) 고시공고와 중소기업육성자금지원 누리집(gibamoney.or.kr) 공지사항에서 확인할 수 있다.

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