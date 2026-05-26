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정부, 인구감소지역 숙박할인권 30만 장 배포…다음 달 11일부터 최대 7만원 혜택

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여름 휴가철을 앞두고 정부가 비수도권 인구 감소 지역 숙박 상품 할인권을 배포한다.

7만원 이상 숙박 상품을 예약하면 3만원을 할인받을 수 있다.

문화체육관광부는 한국관광공사와 다음 달 11일부터 7월 31일까지 '여름맞이 숙박세일 페스타'를 열고 비수도권 인구 감소 지역 85곳을 대상으로 숙박 할인권 총 30만 장을 배포한다고 26일 밝혔다.

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정부, 인구감소지역 숙박할인권 30만 장 배포…다음 달 11일부터 최대 7만원 혜택

입력 2026.05.26 11:38

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2026년 여름맞이 숙박세일 페스타 포스터. 문화체육관광부 제공

2026년 여름맞이 숙박세일 페스타 포스터. 문화체육관광부 제공

여름 휴가철을 앞두고 정부가 비수도권 인구 감소 지역 숙박 상품 할인권을 배포한다. 7만원 이상 숙박 상품을 예약하면 3만원을 할인받을 수 있다.

문화체육관광부는 한국관광공사와 다음 달 11일부터 7월 31일까지 ‘여름맞이 숙박세일 페스타’를 열고 비수도권 인구 감소 지역 85곳을 대상으로 숙박 할인권 총 30만 장을 배포한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 추가경정예산 112억을 투입해 마련했다. 여름철 국내 여행을 활성화하고 인구 감소로 어려움을 겪는 지역 경제에 활력을 불어넣겠다는 취지다.

할인권은 행사 기간인 다음 달 11일부터 7월 31일까지 입실하는 숙박 상품에 사용할 수 있다. 비수도권 인구감소지역 85개 기초 지방정부 내 호텔, 콘도, 리조트, 펜션 등 국내 숙박시설이 대상이며, 대실 상품이나 미등록 시설은 할인 대상에서 제외된다.

일반 숙박 상품의 경우 7만원 이상 예약 시 3만원, 7만원 미만 숙박상품 예약 시 2만원 할인을 받을 수 있다. 특히 올해 신설한 연박상품의 경우 14만원 이상은 7만원, 14만원 미만은 5만원의 할인 혜택을 제공한다.

할인권은 다음 달 11일 오전 10시부터 놀유니버스와 카카오 등 온라인여행사 채널에서 19세 이상 국민 누구나 1인 1매 선착순으로 발급받을 수 있다. 발급받은 할인권은 발급 당일 오전 10시부터 그 다음 날 오전 7시까지 예약을 완료해야 한다. 사용하지 않은 할인권은 자동으로 소멸되지만 다음 날 오전 10시부터 다시 발급받을 수 있다.

자세한 내용은 ‘2026 여름맞이 숙박세일페스타’ 공식 누리집(ktostay.visitkorea.or.kr) 또는 콜센터(1670-3980)를 통해 확인할 수 있다.

문체부 강동진 관광정책관은 “이번 ‘여름 숙박세일 페스타’는 고유가 시대에 국민의 여행비 부담은 덜고 인구 감소 지역의 경제 활력은 높이기 위해 마련했다”며 “올여름 많은 국민이 숙박 할인권을 활용해 지역에 하루 더 머물고, 지역의 매력을 새롭게 발견하길 바란다”고 밝혔다.

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