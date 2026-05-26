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본문 요약

신세계그룹이 스타벅스코리아의 '탱크데이' 이벤트 논란과 관련해 '탱크 텀블러'라는 제품명이 계엄군 탱크를 상징하고, 용량이 특정 인물의 수인 번호를 암시한다는 등의 온라인상 의혹에 대해 해명했다.

또 텀블러의 용량 503㎖이 특정 인물의 수인 번호를 암시한다는 해석에 대해서도 "503㎖는 17온스를 환산한 것으로, 이 제품은 2023년부터 한국 외에 호주, 태국 등에서 판매되고 용량도 동일하게 표기되고 있다"고 해명했다.

4월 16일 미니탱크 텀블러를 출시한 것이 세월호 참사 추모일을 겨냥한 것 아니냐는 비판에 대해서도 "행사업체의 브랜드데이 일정에 맞춰 공식 출시를 결정한 것으로 스타벅스코리아가 정한 날짜가 아니다"라고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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신세계 “탱크 텀블러는 제조사가 물탱크에 영감, 503㎖은 17온스 환산”

입력 2026.05.26 11:43

  • 정대연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 ‘탱크데이’ 논란에 대해 직접 사과한 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 신세계그룹 임원들이 진상조사 결과를 발표하고 있다. 왼쪽부터 신세계그룹 이규봉 경영지원총괄 전무, 전상진 경영총괄 부사장, 김수완 대외협력본부장 부사장, 양종환 감사팀장 상무. 정지윤 선임기자

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 ‘탱크데이’ 논란에 대해 직접 사과한 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 신세계그룹 임원들이 진상조사 결과를 발표하고 있다. 왼쪽부터 신세계그룹 이규봉 경영지원총괄 전무, 전상진 경영총괄 부사장, 김수완 대외협력본부장 부사장, 양종환 감사팀장 상무. 정지윤 선임기자

신세계그룹이 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트 논란과 관련해 ‘탱크 텀블러’라는 제품명이 계엄군 탱크를 상징하고, 용량(503㎖)이 특정 인물의 수인 번호를 암시한다는 등의 온라인상 의혹에 대해 해명했다.

신세계그룹은 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 자체 진상조사 결과를 발표하면서 “탱크 텀블러는 해외(대만) 제조사가 제조한 것으로 명칭은 물탱크에서 영감을 얻었다는 (제조사의) 입장을 확인했다”고 밝혔다. 회사 측 설명에 따르면 스타벅스코리아는 텀블러의 네이밍과 용량 결정이 불가능하고, 스타벅스코리아는 텀블러의 색상 및 외관 디자인만 변경할 수 있다. 한국에서는 ‘탱크텀블러 503㎖’를 2023년부터 지속적으로 같은 표기로 판매하고 있다고 설명했다.

또 텀블러의 용량 503㎖이 특정 인물의 수인 번호를 암시한다는 해석에 대해서도 “503㎖는 17온스를 환산한 것으로, 이 제품은 2023년부터 한국 외에 호주, 태국 등에서 판매되고 용량도 동일하게 표기되고 있다”고 해명했다.

4월 16일 미니탱크 텀블러를 출시한 것이 세월호 참사 추모일을 겨냥한 것 아니냐는 비판에 대해서도 “행사업체의 브랜드데이 일정에 맞춰 공식 출시를 결정한 것으로 스타벅스코리아가 정한 날짜가 아니다”라고 밝혔다.

2023년 판매된 탱크 텀블러. 신세계그룹 제공

2023년 판매된 탱크 텀블러. 신세계그룹 제공

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