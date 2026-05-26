날 풀리는 시기 음주운전 주의…경찰 “강남권과 취약 시간대 불시 단속”

경찰이 음주운전으로 인한 교통사고 예방을 위해 주말 야간 한강공원 일대와 자동차전용도로 진입로 등에서 대대적인 음주운전 단속을 실시했다. 경찰은 앞으로도 음주운전 취약 시간대 및 장소를 중심으로 불시 단속을 전개할 예정이다.

서울경찰청은 지난 22일 오후 9시부터 2시간 동안 서울 전역에서 실시한 음주운전 단속 결과 총 14건(면허취소 9건, 면허정지 5건)의 음주운전을 적발했다고 26일 밝혔다. 여의도한강공원 일대에서 면허취소 수준의 음주운전 4건을 적발했고, 서초IC 진입로 일대에서 2건을 적발했다.

이번 단속은 5월 중순 이후 날씨가 풀리며 야외활동이 증가함에 따라 시민들이 많이 찾는 한강공원 일대와 자동차전용도로 진입로 등에서 선제적으로 음주운전 교통사고를 예방하기 위해 진행됐다. 서울 전역의 교통경찰과 교통기동대, 도시고속순찰대 등 경찰 인력 192명과 순찰차 및 교통싸이카 115대가 동원됐다.

경찰에 따르면 서울 시내 음주운전 교통사고 발생 및 부상자 수는 매년 감소 추세를 보인다. 최근 3년간 1월~5월 음주사고 발생 건수는 2024년 617건에서 2025년 548건, 2026년 519건(잠정)으로 꾸준히 줄었다. 특히 지난 연말부터 대대적 음주운전 단속을 매일 실시하고 있는 강남권의 경우 올해 음주운전 교통사고 발생 수가 92건으로, 전년 동기(115건) 대비 20% 감소했다.

다만 경찰은 기온 상승에 따라 야외 방문객 증가와 주말 야간 모임 확대 등으로 음주운전 가능성이 높아질 수 있다고 보고 있다. 경찰은 향후에도 강남권에서 대대적인 음주운전 단속과 함께 음주운전 취약 시간대와 취약 장소를 중심으로 불시 단속을 지속 전개할 계획이다.

서울경찰청 관계자는 “가까운 거리라거나 단속이 없을 것이라는 생각으로 음주 후 운전대를 잡는 순간, 돌이킬 수 없는 사고로 이어질 수 있다”며 “술자리가 예정되어 있다면 반드시 대중교통이나 대리운전 등 안전한 귀가 방법을 미리 준비해 달라”고 말했다.