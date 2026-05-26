창간 80주년 경향신문

GTX삼성역 철근누락, 국토부 “서울시, 작년 11월 보고 기회 있었다”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

수도권광역급행철도-A 삼성역 철근 누락사태와 관련해 김태병 국토교통부 철도국장이 "구조물은 철근과 콘크리트가 같이 합쳐져 힘을 발휘한다"며 "철근 절반이 빠진 것은 큰 문제"라고 말했다.

김 국장은 26일 국회 국토교통위원회 소속 윤건영 더불어민주당 의원의 질문에 " 건설사업관리보고서는 건설사업 관리인이 서울시에 보고하는 자료고, 철근 누락과 같은 주요한 사항이 있다면 반드시 별도 보고나 국토부와 했던 다양한 회의들, 특히 2025년 11월 25일 진행한 중간점검회의에서는 반드시 얘기했어야 한다"고 말했다.

중간점검회의는 철도공사가 50% 이상 진행됐을 때 설계의 적정성을 살펴보는 회의로, 당시 참석자만 80여 명에 달했기 때문에 이때 서울시가 철근누락을 말할 기회가 충분히 있었다는 얘기다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

GTX삼성역 철근누락, 국토부 “서울시, 작년 11월 보고 기회 있었다”

입력 2026.05.26 12:08

수정 2026.05.26 13:56

펼치기/접기
  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 21일 서울 강남구 GTX-A 삼성역 공사현장에서 작업자들이 이동하고 있다. 연합뉴스

지난 21일 서울 강남구 GTX-A 삼성역 공사현장에서 작업자들이 이동하고 있다. 연합뉴스

수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 철근 누락사태와 관련해 김태병 국토교통부 철도국장이 “구조물은 철근과 콘크리트가 같이 합쳐져 힘을 발휘한다”며 “철근 절반이 빠진 것은 큰 문제”라고 말했다.

이어 “철근 누락은 구조물 안전성에 가장 큰 영향을 미치는 것으로, 서울시는 철근 누락을 알자마자 관련 기관에 연락해 같이 조사했어야 했다”고 말했다.

김 국장은 26일 국회 국토교통위원회 소속 윤건영 더불어민주당 의원 질문에 “(서울시가 국가철도공단에 3차례 보냈다고 한) 건설사업관리보고서는 건설사업 관리인이 서울시에 보고하는 자료고, 철근 누락과 같은 주요한 사항이 있다면 반드시 별도 보고나 국토부와 했던 다양한 회의들, 특히 2025년 11월 25일 진행한 중간점검회의에서는 반드시 얘기했어야 한다”고 말했다.

중간점검회의는 철도공사가 50% 이상 진행됐을 때 설계의 적정성을 살펴보는 회의로, 당시 참석자만 80여 명에 달했기 때문에 이때 서울시가 철근누락을 말할 기회가 충분히 있었다는 얘기다.

오기형 민주당 의원은 이날 철근누락과 관련된 인물들에게 해당 사항이 중대한 부실시공에 해당하는지를 질의했다.

현대건설과 현 서울시 도시기반시설 본부장, 국토부 철도국장은 “중대한 부실시공” “중대한 누락시공”이라고 답변했으나, 철근누락 사실이 보고됐을 당시 도시기반시설 본부장이었던 안대희 전 본부장만 유일하게 “아니다”라고 답했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글