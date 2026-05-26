방탄소년단, AMA 역대 2번째 대상 품었다···테일러 스위프트·브루노 마스 등 제치고 ‘3관왕’

‘송 오브 더 서머’ ‘베스트 남성 케이팝 아티스트’ 수상으로 3관왕 RM “‘아미’가 만들어냈다” 캣츠아이·케데헌은 3관왕 올라

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식인 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(AMA)에서 대상격인 ‘올해의 아티스트’를 수상했다. 방탄소년단이 ‘올해의 아티스트’를 받는 것은 두 번째로, 2021년 아시아 가수 최초로 이 상을 수상한지 약 5년 만이다.

방탄소년단은 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 AMA 시상식에서 배드 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 레이디 가가, 테일러 스위프트 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 ‘올해의 아티스트’를 품에 안았다.

리더 RM은 “‘아미’(팬덤명)가 한 번 더 만들어냈다. 모든 멤버가 군 복무를 마친 뒤 한 번 더 이 소중한 상을 받는 영광을 주셔서 감사하다”며 “지난 13년을 함께한 전 세계의 아미에게 우리의 가장 큰 감사를 언제나처럼 전한다. 너무 감사하다”고 말했다.

지민은 한국어로 “늘 응원과 사랑을 주는 아미 여러분 정말 감사하고 사랑한다”고 말하며 관객에게 고개 숙여 인사했다. 방탄소년단은 이날 ‘송 오브 더 서머’와 ‘베스트 남성 케이팝 아티스트’ 부문까지 수상해 3관왕에 올랐다.

또한 하이브가 미국의 게펜 레코드와 협업해 데뷔한 글로벌 걸그룹 캣츠아이는 ‘올해의 신인상’을 받았다. 멤버 소피아는 “우리의 문화를 세계적인 규모로 선보일 수 있게 영감을 준 방탄소년단에게 오늘 밤 특별한 감사를 전하고 싶다”고 말했다. 유일한 한국인 멤버 윤채는 “멤버들과 이 순간을 함께 할 수 있어 감사하다”라고 한국어로 수상 소감을 전하기도 했다. 캣츠아이는 이날 ‘브레이크스루 팝 아티스트’ 부문을 수상한 데 이어 지난해 발표한 곡 ‘날리’로 ‘베스트 뮤직비디오’를 수상하는 등 3관왕에 올랐다.

넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>와 작품의 오리지널 사운드 트랙(OST) ‘골든’도 ‘베스트 사운드트랙’·‘올해의 노래’·‘베스트 보컬 퍼포먼스’ 등 3관왕에 올랐다. 시상대에 오른 가수 이재는 “이 노래와 영화는 팬들 덕분에 큰 힘을 얻었다”며 “혼문을 닫았다. 팬들과 <케이팝 데몬 헌터스> 팀에게 감사하다”고 소감을 밝혔다. ‘골든’은 앞서 그래미 어워즈를 비롯해 아카데미 시상식, 골든 글로브 시상식 등 굵직한 글로벌 시상식에서 수상한 바 있다.

‘아메리칸 뮤직 어워즈’는 ‘그래미 어워즈’·‘빌보드 뮤직 어워즈’(BBMA)와 함께 미국의 3대 대중음악 시상식으로 꼽힌다. 그중 아메리카 뮤직 어워즈는 팬 투표를 통해 부문별 수상자를 가리는 것이 특징이다.