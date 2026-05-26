보행자가 횡단보도 벗어났다고 운전자 불기소…헌재 “처분 취소해야”

운전자가 횡단보도를 약간 벗어난 곳에서 보행자를 치더라도 형사 처벌할 수 있다는 헌법재판소의 판단이 나왔다. 보행자가 횡단보도 밖에 있더라도 통행 의사를 표시했다면, 법률상 운전자의 보행자 보호 의무는 유효하다는 취지이다.

26일 법조계에 따르면, 헌재는 지난 21일 A씨의 교통사고처리 특례법 위반(치상) 혐의를 불기소한 검찰의 처분을 취소했다. 헌재는 재판관 전원일치 의견으로 이렇게 결정했다.

A씨는 2024년 1월 오후 2시쯤 서울 서초구 한 도로에서 운전하다가 횡단보도를 건너려던 B씨를 차로 쳤다. 당시 우회전을 하려던 A씨는 횡단보도 앞에서 일시 정지하지 않았다. B씨는 이 사고로 전치 6주의 상해를 입었다. 그러나 검찰은 그해 4월 A씨를 불기소 처분했다.

검찰은 B씨가 해당 법상 ‘횡단보도에서의 보행자’가 아니므로, A씨에게 혐의를 적용할 수 없다고 봤다. 차량 블랙박스 사고 영상에서 B씨는 횡단보도를 벗어난 곳에서 도로를 건너려고 한 것으로 조사됐다.

이에 B씨는 “평등권 등을 침해당했다”며 A씨에 대한 검찰의 불기소 처분을 취소해달라고 헌법소원 심판을 청구했다. B씨는 “횡단보도 안에 있었고, 사고 시점에 횡당보도 안에 있지 않았더라도 횡단보도를 통행하려고 그 앞에 서 있던 점을 고려해야 한다”고 주장했다.

헌재는 “B씨의 평등권과 재판절차 진술권을 침해한다”며 검찰의 불기소 처분을 취소했다. B씨를 도로교통법상 ‘횡단보도에서의 보행자’로 볼 수 있으므로, 재판에서 A씨에게 운전자 과실을 물을 수 있어야 한다는 것이다.

도로교통법 제27조 제1항은 보행자가 횡단보도를 ‘통행할 때’와 ‘통행하려고 할 때’에 운전자는 일시 정지해야 한다고 규정한다. 헌재는 “B씨는 도로를 건너기 위해 횡단보도 앞에 서 있던 것으로 보이고, 차량 통행 여부를 확인해 횡단보도로 걸음을 옮기기 시작해 횡단보도를 통행하려는 의사를 외부로 표시했다”며 “따라서 B씨는 도로교통법에서 규정한 ‘보행자가 횡단보도를 통행하려고 하는 때’의 요건을 충족했다”고 설명했다.

헌재는 또 “검찰 판단과 같이 횡단보도에서 약간 벗어난 지점에서 사고가 발생했더라도, 전체적으로 횡단보도를 통행하는 과정에서 사고가 발생한 것으로 볼 수 있다”며 “(횡단보도를 벗어났다는 사유만으로는 운전자의) 횡단보도 앞 일시 정지 의무 발생을 부정하기 어렵다”고 밝혔다.