한국 학생들, 아시아물리올림피아드서 금 8개 포함 메달 10개 획득

부산서 개최…27개국서 총 208명 참가

부산에서 열린 아시아물리올림피아드에서 한국대표단이 금메달 8개를 포함한 메달 10개를 따냈다.

과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 지난 17일부터 25일까지 부산에서 개최된 제26회 아시아물리올림피드에서 한국 대표단이 금메달 8개, 은메달 1개, 동메달 1개를 받았다고 밝혔다.

과기정통부에 따르면 김무연·박준현·오주하·이권헌·이승준·정민권(이상 서울과학고 3), 한준우(서울과학고 2), 손채민(서울과학고 1) 학생이 금메달을 따냈다. 이동건(신성고 3) 학생은 은메달을, 송민규(현암고 3) 학생은 동메달을 받았다. 한국에서는 총 16명의 학생이 출전했다.

아시아물리올림피아드는 아시아와 오세아니아 지역에 사는 20세 미만 우수 학생들이 모여 물리학 실력을 겨루는 대회로, 올해에는 27개국에서 총 208명이 참가했다.

이번 올림피아드에서는 이론 시험과 실험 시험이 각각 5시간씩 진행됐다. 저울과 자기공명 현상, 물시계 원리 등을 다루는 문제들이 출제됐다.

한국 대표단을 이끈 신용일 한국물리학회 한국물리올림피아드 위원장은 “바쁜 학업 중에도 꾸준히 노력해 국위를 선양한 학생들이 자랑스럽다”며 “앞으로도 이들이 물리에 대한 꿈과 재능을 마음껏 펼치기를 바란다”고 밝혔다.