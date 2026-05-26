“이 은행나무에는 주민 각자의 스토리가 있습니다. 나무는 주민과 그런 관계를 맺고 있습니다. 나무를 죽이는 건 그 마음을 죽이는 일입니다.”

26일 서울 종로구 부암동 환기미술관 앞에서 ‘은행나무 독살 주범 환기미술관 규탄’ 기자회견이 열렸다. 부암동 주민들과 서울환경연합 활동가 등은 “최근 환기미술관 측이 담벼락 밖에 있는 200년 된 은행나무 뿌리에 제초제를 주사해 죽이려 했다”고 주장했다. 이들은 미술관 측의 공개사과와 책임있는 복원을 촉구했다.

은행나무의 상태를 진단한 우종영 나무의사는 “장기간 제초제에 노출된 은행나무는 현재 매우 위태로운 상황이며 즉각적인 조치가 필요하다”고 밝혔다.

회견 후 참석자들은 손을 맞잡고 은행나무 주위에 둥근 원을 만들어 생명회복을 기원하는 춤을 췄다. 이어 나무 기둥에 손을 얹은 채 같이 외쳤다. “미안합니다. 함께 할게요.”