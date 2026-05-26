“62개 친환경 농산물 출하정보 제공”···전남도, 생산·유통관리 시스템 구축

전남도는 “친환경농산물 생산농가의 판로 불안을 줄이기 위해 ‘친환경농산물 생산·유통관리 시스템’을 구축한다”고 26일 밝혔다.

이 시스템은 전남산 친환경농산물의 시기별·품목별 출하 정보를 학교급식 등 단체급식 관계자와 전문 유통업체에 제공하는 방식으로 운영된다. 수요처가 필요한 물량을 미리 확인할 수 있어 생산과 유통의 불일치를 줄이는 데 목적이 있다.

시스템은 호남권친환경농산물종합물류센터 누리집에 마련된다. 전남도는 3~5월 개발을 마친 뒤 6월 시범 운영에 들어가고, 보완 작업을 거쳐 7월부터 본격 운영할 예정이다.

조회 대상은 토마토 등 단체급식 수요가 많은 친환경농산물 62개 품목이다. 시기별·품목별·농가별 출하 예상량과 계약재배 여부 등을 확인할 수 있다.

농업인과 유통업체, 단체급식 관계자, 공공기관 등은 회원 가입 후 시스템을 이용할 수 있다. 국립농산물품질관리원의 친환경농산물 인증정보와 가격정보도 실시간으로 연동된다.

김영석 전남도 친환경농업과장은 “시스템 구축을 통해 시기별로 과부족량을 예측해 농업인이 판로 걱정 없이 생산에만 전념하도록 선제적 판로대책을 추진할 것”이라고 말했다.