창간 80주년 경향신문

“62개 친환경 농산물 출하정보 제공”···전남도, 생산·유통관리 시스템 구축

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“62개 친환경 농산물 출하정보 제공”···전남도, 생산·유통관리 시스템 구축

입력 2026.05.26 14:41

친환경 농산물 포장 모습. 전남도 제공

친환경 농산물 포장 모습. 전남도 제공

전남도는 “친환경농산물 생산농가의 판로 불안을 줄이기 위해 ‘친환경농산물 생산·유통관리 시스템’을 구축한다”고 26일 밝혔다.

이 시스템은 전남산 친환경농산물의 시기별·품목별 출하 정보를 학교급식 등 단체급식 관계자와 전문 유통업체에 제공하는 방식으로 운영된다. 수요처가 필요한 물량을 미리 확인할 수 있어 생산과 유통의 불일치를 줄이는 데 목적이 있다.

시스템은 호남권친환경농산물종합물류센터 누리집에 마련된다. 전남도는 3~5월 개발을 마친 뒤 6월 시범 운영에 들어가고, 보완 작업을 거쳐 7월부터 본격 운영할 예정이다.

조회 대상은 토마토 등 단체급식 수요가 많은 친환경농산물 62개 품목이다. 시기별·품목별·농가별 출하 예상량과 계약재배 여부 등을 확인할 수 있다.

농업인과 유통업체, 단체급식 관계자, 공공기관 등은 회원 가입 후 시스템을 이용할 수 있다. 국립농산물품질관리원의 친환경농산물 인증정보와 가격정보도 실시간으로 연동된다.

김영석 전남도 친환경농업과장은 “시스템 구축을 통해 시기별로 과부족량을 예측해 농업인이 판로 걱정 없이 생산에만 전념하도록 선제적 판로대책을 추진할 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글