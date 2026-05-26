“빈껍데기 면피 쇼, 퇴진이 답”···정용진 사과에도 들끓는 광주

“책임진다면서, 책임은커녕 질문도 안 받고 (기자회견장을) 떠나는 것이 말이나 됩니까.”

26일 오전 광주 남구 한 스타벅스 매장 앞. ‘스타벅스 불매’ ‘역사모독 규탄’이라고 적힌 피켓을 들고 1인 시위를 하던 김형미 오월어머니집 전 관장(5·18 유가족)은 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과 영상을 지켜보며 이렇게 말했다. 김 전 관장은 “순간의 위기를 모면하려는 얄팍한 술책”이라며 “진정성 없는 빤한 언론 배포용 사과”라고 말했다.

정 회장 사과에도 광주 시민사회 분노는 가라앉지 않고 있다. 정 회장이 “제 책임”이라고 했으나 구체적으로 책임을 어떻게 질 것인지 등은 밝히지 않았다는 것이다. 5·18단체 등은 스타벅스를 비롯한 신세계그룹 계열사를 상대로 불매운동과 1인 시위를 이어간다는 방침이다.

5·18기념재단과 공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)는 이날 오후 광주 동구 5·18민주광장에서 기자회견을 열고 정 회장 사퇴를 촉구했다. 이들은 정 회장 사과를 “역사를 모욕한 자의 빈껍데기 사과”로 규정했다. 이어 “‘탱크’는 광주 시민에게 1980년 5월 계엄군의 장갑차를, ‘탁 하고 억’은 군사독재의 국가폭력과 조작을 떠올리게 하는 말”이라며 “이를 상업적으로 소비한 것은 역사적 아픔에 대한 무지이자 기만”이라고 비판했다.

광주전남추모연대는 성명에서 “모든 책임은 저에게 있다면서도 책임지지 않는 정 회장은 즉각 사퇴하라”고 밝혔다. 그러면서 “진정 어린 반성과 참회는커녕, 구차한 변명조의 조사 결과 뒤에 숨어 꼬리 자르기식 태도로 일관하는 정 회장의 모습은 그가 아직도 무엇을 잘못했는지 전혀 깨닫지 못하고 있음을 증명한다”고 비판했다.

지역 정치권에서도 비판이 이어지고 있다. 강기정 광주광역시장은 이날 광주시청에서 기자간담회를 열고 정 회장 사과를 “사과도, 진상규명도, 책임도 모두 빠진 ‘3무 기자회견’이었다”이라고 말했다. 민형배 더불어민주당 전남광주특별시장 후보도 SNS를 통해 “이번 사태는 실수가 아니라 반복된 극우 코드 장사가 낳은 필연적 참사”라며 “5·18을 조롱하고 광주를 모욕한 대가를 끝까지 치르게 하겠다”고 밝혔다.

지역 시민단체도 비판에 가세했다. 이국언 일제강제동원시민모임 이사장은 기자와의 통화에서 “국민적 분노를 현장 직원 걱정으로 희석시켰다”며 “본인 책임은 모호하게 넘긴 채 말단 직원에게 책임을 돌리는 방식으로 사태의 본질을 비껴간 것”이라고 말했다.

광주YMCA, 참여자치21 등 26개 단체가 참여한 광주시민단체협의회의 기우식 사무처장은 “항의하는 시민을 비이성적 집단으로 매도한 꼼수 사과쇼”라며 “정 회장이 사퇴할 때까지 미국 본사 계약 취소 요구와 상품권 100% 환불 운동 등 압박을 이어가겠다”고 밝혔다.