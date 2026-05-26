정부, 자영업자 전기요금 선택권 넓힌다

‘계절·시간 차등 요금’ 대상자 ‘단일 요금’ 선택 가능 주점·숙박업소 등 저녁 시간 영업 자영업자 혜택

정부가 저녁 시간에 영업하는 자영업자를 위한 전기요금 개편안을 내놨다. 자영업자가 자신에게 유리한 요금제를 선택할 수 있도록 하는 내용이 핵심이다.

기후에너지환경부와 한국전력은 26일 “전기위원회 서면 심의를 거쳐 다음 달 1일부터 소규모 자영업자 전기요금 선택권이 확대된다”고 밝혔다.

정부는 지난 3월 오전 11시부터 오후 3시까지 적용하던 최고요금(최대부하)을 중간요금(중간부하)으로 바꾸고, 오후 6시부터 9시까지 적용하던 중간요금을 최고요금으로 변경하는 안을 발표한 바 있다. 낮 전기료는 낮추고 밤 전기료는 올리는 방안이다.

정부는 당시 태양광 발전 급증을 전기료 개편 사유로 들었다. 적용 대상은 일반용(갑)Ⅱ, 일반용(을), 산업용(갑)Ⅱ, 교육용(을)이었다.

다만 주점과 숙박업소 등 주로 야간에 영업하는 자영업자의 전기요금 인상 부담이 커질 수 있다는 우려가 제기됐다. 정부가 이날 일반용(갑)Ⅱ 개선안을 내놓은 이유다.

정부는 먼저 일반용(갑)Ⅱ 이용자가 계절과 시간대에 따라 전기요금이 달라지는 기존 요금제뿐 아니라 일반용(갑)Ⅰ 이용자가 사용하는 단일 요금제를 다음 달 1일부터 선택할 수 있도록 했다.

일반용(갑)은 계약 전력이 300㎾(킬로와트) 미만일 때 적용된다. 자영업자 대부분이 일반용(갑) 요금제 대상이다. Ⅰ과 Ⅱ의 차이는 계절과 시간대에 따라 요금이 달라지느냐의 여부다. 일반용(갑) 대상자 가운데 9%가 계절·시간대별 요금이 다른 Ⅱ 요금제를 적용받는다. 나머지 91%는 항상 요금이 같은 Ⅰ 요금제를 사용한다.

정부는 일반용(갑)Ⅱ 대상자 가운데 낮에 영업하는 자영업자는 기존의 시간대별 요금이 경제적이고, 야간 영업 자영업자는 단일 요금제가 유리하다고 설명했다.

기후부와 한전은 6월부터 11월까지 6개월간 전기요금 고지서에 기존 요금제로 부과되는 금액과 새로 선택할 수 있게 되는 단일 요금제로 계산한 요금을 모두 제시할 계획이다. 이용자에게 더 유리한 요금을 자동으로 적용하는 서비스도 제공한다. 이용자는 이를 토대로 12월부터 자신에게 유리한 요금제를 선택하면 된다.

정부는 전기요금 인하 혜택을 계산하기는 어렵다고 설명했다. 이원주 기후부 에너지전환정책실장은 “혹시 모를 피해가 있을 때를 대비해 6개월 동안 (두 가지) 요금을 다 뽑아 보여주겠다는 것”이라고 밝혔다.