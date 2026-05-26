러, 키이우 추가 공습 경고···“외국인·외교관 즉시 떠나라”

러시아가 우크라이나 수도 키이우에 대한 추가 대규모 공습을 예고하며 외국인과 외교관들에게 철수를 권고했다. 최근 개전 이후 최대 규모 중 하나로 평가되는 공습을 감행한 데 이어 ‘지휘 센터’와 무인기(드론) 생산시설 등을 겨냥한 체계적 공격을 이어가겠다고 밝히면서 긴장이 고조되고 있다.

러시아 외교부는 25일(현지시간) 성명을 내고 “러시아 연방군은 키이우의 의사결정 센터와 지휘소, 드론 생산시설 등 방위산업체를 대상으로 지속적이고 체계적인 공격을 시작했다”고 밝혔다. 이어 “외교 공관 및 국제기구 직원들을 포함한 외국인들에게 가능한 한 빨리 도시를 떠날 것을 권고한다”며 시민들에게도 행정·군사 시설 접근을 피하라고 경고했다.

외교부는 세르게이 라브로프 러시아 외교장관이 이날 마코 루비오 미국 국무장관과 통화하며 “미국 외교관들을 키이우에서 철수시켜야 한다”고 말했다고 밝혔다.

다만 서방 국가들은 러시아의 경고를 심리전 성격의 압박이라고 보고 즉각적인 철수 조치에는 선을 긋고 있다. 프랑스 외교부 대변인은 이날 “푸틴의 위협은 익숙하다”며 “철수는 없다”고 했다. 키이우 주재 유럽연합(EU) 대사 역시 페이스북에 “우리는 어디에도 가지 않을 것”이라고 글을 올렸다. 우크라이나 외교부도 “러시아의 위협은 단순한 수사에 그친다”고 일축하며 “파트너들이 굴복하지 않도록 설득 중”이라고 밝혔다.

러시아는 이번 공습이 우크라이나군의 루한스크주 스타로빌스크(러시아명 스타로벨스크) 공격에 대한 보복이라고 밝혔다. 러시아 당국에 따르면 지난 22일 우크라이나군이 스타로빌스크의 대학교 기숙사를 공격해 21명이 숨졌다. 러시아는 이를 두고 “키이우 정권의 나치적이고 테러리스트적인 본질을 다시 한 번 적나라하게 보여줬다”며 “이 모든 상황에 우리는 인내심을 잃었다”고 했다.

반면 우크라이나군 총참모부는 “러시아 특수 드론부대 지휘본부를 겨냥한 공격이었으며 민간인을 표적으로 삼지 않았다”며 “조작된 정보가 러시아 언론을 통해 확산하고 있다”고 반박했다.

러시아는 스타로빌스크 공격 이후 연일 대규모 보복 공세를 이어가고 있다. 지난 24일 밤부터는 키이우와 우크라이나 전역에 대규모 미사일·드론 공습을 감행했다. 키이우를 향해서는 수십 발의 탄도 미사일과 순항 미사일, 수백 대의 드론을 발사했고, 키이우에서 약 90㎞ 떨어진 빌라 체르크바 지역에는 극초음속 미사일인 ‘오레슈니크’도 동원했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이번 공습으로 최소 4명이 숨지고 약 100명이 다쳤다고 밝혔다.

양측의 충돌은 격화하고 있다. 지난 15일에는 러시아가 키이우 등에 이틀간 1500대가 넘는 드론을 쏟아부으면서 27명이 숨졌다. 이틀 뒤에는 우크라이나가 모스크바를 겨냥한 보복 공격에 나서면서 4명이 사망하고 수십명이 다쳤다.

우크라이나의 장거리 드론 공격으로 러시아 정유시설이 잇따라 타격을 입으면서 전쟁 자금줄이 압박받고 있는 점도 러시아가 보복 수위를 높이는 배경으로 거론된다. 우크라이나군에 따르면 이달 들어 러시아 석유시설 11곳이 우크라이나의 공격을 받았다.