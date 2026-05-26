이 대통령 “환율 1500원, 주가 안정되면 멈출 것”…김용범 실장 ‘3고 발언’ 진화

이재명 대통령은 26일 최근 원·달러 환율이 1500원을 넘어선 배경에 대해 “외국인들의 주식 매각 대금 환전 수요 때문”이라며 “일정 시기가 돼서 주가가 안정되면 멈출 것”이라고 말했다. 김용범 청와대 정책실장의 이른바 ‘3고(고금리·고물가·고환율)는 경제 성공 비용’ 발언으로 야당 등의 비판이 제기되자 직접 진화에 나선 것으로 풀이된다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “지금 외환시장에서 환율이 1500원이 넘은 주요 원인 중 하나가 주식시장에서 외국인 매도다. 외국인이 주식을 팔아서 달러로 바꿔서 나가는 수요가 꽤 있을 것”이라며 이같이 말했다.

청와대는 이날 김 실장의 ‘3고는 경제 성공 비용’ 발언과 관련해 “정부는 현재 상황이 중소기업과 서민 경제에 상당한 부담으로 작용할 수 있음을 엄중히 인식하고 있다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 “정부는 취약계층 금융지원 확대, 주요 품목 수급·물가에 대한 상시 점검 및 안정 조치, 부동산·외환시장의 안정적 관리 등을 차질 없이 추진하고 있다”며 “하반기 경제 성장전략과 내년도 예산안에 국민 부담 완화 과제들을 적극 반영할 예정”이라고 말했다.

이 대통령과 청와대는 김 실장의 전날 발언에 대한 야권의 공세가 확산되지 않도록 진화에 나선 것으로 보인다. 고환율은 주식시장 과열에 따른 일시적인 현상이고 이로 인해 취약계층 부담이 커지지 않도록 정부가 관리에 나서고 있다는 취지다.

앞서 김 실장은 전날 페이스북에 “고금리·고물가·고환율은 한국 경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공의 비용”이라고 적었다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 페이스북에서 “국민의 고통이 커지고 있는데도 이를 두고 ‘도약의 과정’이라고 말하는 것은 경제정책 실패의 일그러진 얼굴을 분칠로 가리려는 궤변”이라고 말했다.