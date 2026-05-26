오늘의 부고-박규남 전 한국프로축구연맹 부회장 별세 외

■박규남 전 한국프로축구연맹 부회장(성남일화 축구단 사장) 별세=25일 서울아산병원. 발인 28일 (02)3010-2000
■강영기씨 별세, 정승준 전자신문 편집부 기자 조모상=26일 경주 미루병원. 발인 28일 (054)762-4404
■김진웅씨 별세, 재영 MBC 시사교양국 팀장·윤수 경남도교육청 주무관 부친상, 김윤양씨(방송작가) 시부상, 조규복 한국교육학술정보원 책임연구원 장인상=25일 파티마병원. 발인 28일 (053)940-8192
■송금옥씨 별세, 설동춘 고양시 언론홍보담당관실 기획보도 팀장 모친상=25일 군산의료원. 발인 27일 (063)472-5908
■이수연씨 별세, 안광기 법무법인 산우 상임고문·재홍 세종텔레콤 노조위원장 모친상=25일 강남성모병원. 발인 27일 (02)2258-5940
■천복례씨 별세, 김지혁·지석·양진·미영·애영·현실씨 모친상, 전경득·강말숙씨 시모상, 이범형·조정훈·문정열·이희강씨 장모상, 문광호 경향신문 기자 외조모상=27일 전주삼성장례문화원. 발인 28일 (063) 247-1003