정청래, 정용진 ‘탱크데이’ 사과에 “턱없이 부족…소나기 피하기성 가식적 사과 의심”

정청래 더불어민주당 대표가 26일 정용진 신세계그룹 회장의 스타벅스코리아 ‘탱크데이’ 이벤트 논란 사과에 대해 “상처받은 분들께 턱없이 부족하다”고 말했다. 스타벅스코리아는 5·18민주화운동과 고 박종철 열사는 폄훼하는 이벤트로 논란이 됐다.

정 대표는 이날 페이스북에 “정 회장의 뒤늦은 사과를 보며 씁쓸하다”며 “그동안 극우적 언행을 봤을 때 소나기 피하기성 가식적 사과가 아닌가 의심을 지울 수 없다”고 밝혔다.

정 대표는 페이스북에 재차 글을 올려 “정 회장은 5·18 영령들께 더 머리 숙여 사죄하고, 정 회장의 사과에 분노하는 민심에 더 진정성 있고 더 책임지는 조치를 취하기 바란다”며 “맨입 사과로 끝날 일이 아님을 명심하시라”고 적었다.

민주당에서는 수석대변인이 오전 기자간담회에서 정 회장의 사과가 “진정성 있다”고 평가했다가 사과문을 올리기도 했다. 강준현 민주당 수석대변인은 오후에 페이스북을 통해 “해당 사안을 충분히 깊이 있게 헤아리지 못했고, 경솔하게 표현했다”며 “당과 사전에 논의된 것이 아닙니다. 전적으로 제 개인적인 판단과 표현에서 비롯된 발언이었다”고 밝혔다.

정의당은 정 회장의 사과는 “대국민 변명 쇼”였다고 비판했다. 정의당은 “이번 사태는 ‘극우 정용진’으로 인한 ‘오너 리스크’가 빚어낸 조직문화의 결과”라며 “이 사태의 책임은 오너에게 있다. 사과로 끝낼 생각 말고 제대로 진상규명 하라”고 밝혔다.

조국혁신당은 정 회장의 사과에 대해 “너무 늦었다”며 “국민들은 바보가 아니다”라고 비판했다. 혁신당은 “스타벅스는 사과의 진정성을 위해 다음의 조치를 즉각 취해야 한다”며 스타벅스 선불카드를 고객 희망 시 즉시 해지할 수 있도록 개정하라고 촉구했다. 혁신당은 “현재 스타벅스의 선불카드 제도로 스타벅스측에 예치된 돈은 연간 4500억원”이라며 “5.18민주화운동 정신을 조롱하고, 고문 끝에 사망한 박종철 열사의 죽음을 조롱하는 기업의 제품을 이용하고 싶지 않은 고객의 돈을 이용해 거액의 이자수익을 얻는 것은 부당한 영업행위”라고 밝혔다.

정의당은 특히 정 회장이 사과문에서 ‘각자 생각은 다를 수 있지만 더 좋은 대한민국을 만들고 싶다는 마음만큼은 모두 같다고 믿는다’고 한 것에 대해 “각자 생각이 다를 수 있다는 게 도대체 무슨 말인가”라며 “5·18 민주화운동 기념일에 계엄군 탱크를 연상시키는 마케팅을 한 것이 생각의 차이로 정리될 문제인가”라고 지적했다. 정의당은 “(정 회장 사과문은) 민주화운동 역사에 대한 조롱이고, 희생자들의 명예에 대한 모독”이라며 “생각이 다른 게 아니라 틀려먹은 것”이라고 밝혔다.

정 회장은 이날 서울 조선팰리스 호텔에서 열린 기자회견에서 “이번 일로 깊은 상처와 실망을 느낀 5·18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분 그리고 국민 여러분께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 용서를 구한다”고 말했다.

정 회장은 “지금도 전국 매장에서 묵묵히 일하고 있는 수많은 스벅 파트너들과 현장 직원들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐 주시기를 부탁드린다”고 말했다. 정 회장은 또 “지금은 서로를 이해하고 함께 앞으로 나아가려는 노력이 더 필요한 시기라고 생각한다”며 “각자 생각은 다를 수 있지만, 더 좋은 대한민국을 만들고 더 나은 세상을 미래 세대에게 남겨주고 싶다는 마음만큼은 우리 모두 같다고 믿는다”고 말했다.