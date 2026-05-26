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[속보] 정부, 핵추진잠수함 건조 ‘장보고 N사업’ 발표…“2030년 중반까지 1척 건조”

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본문 요약

정부가 2030년대 중반까지 한국형 핵추진잠수함 1호를 진수하고 2030년대 후반까지 전력화하겠다는 청사진을 처음으로 제시했다.

안 장관은 "2030년대 중반에 핵추진잠수함 1번함을 진수하는 것을 목표로 사업을 추진하겠다"며 "핵추진잠수함 원자로의 핵연료는 농축도 20% 미만의 저농축 우라늄을 사용할 것"이라고 밝혔다.

정부는 핵추진잠수함을 국내에서 건조할 계획이라고 밝혔다.

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[속보] 정부, 핵추진잠수함 건조 ‘장보고 N사업’ 발표…“2030년 중반까지 1척 건조”

입력 2026.05.26 15:17

수정 2026.05.26 15:28

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  • 강연주 기자

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이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 안규백 국방부 장관의 핵추진잠수함 개발 기본계획 보고를 듣고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 안규백 국방부 장관의 핵추진잠수함 개발 기본계획 보고를 듣고 있다. 연합뉴스

정부가 2030년대 중반까지 한국형 핵추진잠수함 1호를 진수하고 2030년대 후반까지 전력화하겠다는 청사진을 처음으로 제시했다. 정부는 핵추진잠수함이 핵 무기 개발과 무관하다고 강조했다.

안규백 국방부 장관은 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에 참석해 이 같은 내용이 담긴 핵추진잠수함 기본계획을 발표했다.

정부는 한국형 핵추진잠수함 건조 사업을 ‘장보고 N사업’으로 명명하는 동시에 국가적 역량을 결집하는 국가전략 사업으로 규정했다.

안 장관은 “2030년대 중반에 핵추진잠수함 1번함을 진수하는 것을 목표로 사업을 추진하겠다”며 “핵추진잠수함 원자로의 핵연료는 농축도 20% 미만의 저농축 우라늄을 사용할 것”이라고 밝혔다.

정부는 핵추진잠수함을 국내에서 건조할 계획이라고 밝혔다. 안 장관은 “대한민국 내에서 핵추진잠수함을 개발하고 건조하겠다”며 “핵추진잠수함의 건조부터 해체까지 전 과정을 안전하게 관리하겠다”고 밝혔다.

정부는 해당 잠수함이 핵 무기화와 무관하다는 점도 강조했다. 안 장관은 “한국의 핵추진잠수함은 재래식 무기를 무장 탑재한 것으로 핵 무기를 탑재한 전략 핵추진잠수함과 무관하다”며 “한국은 국제사회의 핵 비확산 체계를 확고히 준수하며 국제원자력기구와 협력할 것”이라고 말했다.

안 장관은 핵추진잠수함의 가치에 대해 “장기간 지속가능한 잠항 능력과 높은 기동성을 바탕으로 북한 잠수함의 핵 미사일 능력을 막는 핵심 역할을 담당하게 될 것”이라며 “핵추진잠수함은 디젤 잠수함보다 은밀하고 신속하게 북한의 잠수함 전력을 감시하고 추적할 수 있어 수중 킬체인 구현에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

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