[속보] 정부, 핵추진잠수함 건조 ‘장보고 N사업’ 발표…“2030년 중반까지 1척 건조”

정부가 2030년대 중반까지 한국형 핵추진잠수함 1호를 진수하고 2030년대 후반까지 전력화하겠다는 청사진을 처음으로 제시했다. 정부는 핵추진잠수함이 핵 무기 개발과 무관하다고 강조했다.

안규백 국방부 장관은 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에 참석해 이 같은 내용이 담긴 핵추진잠수함 기본계획을 발표했다.

정부는 한국형 핵추진잠수함 건조 사업을 ‘장보고 N사업’으로 명명하는 동시에 국가적 역량을 결집하는 국가전략 사업으로 규정했다.

안 장관은 “2030년대 중반에 핵추진잠수함 1번함을 진수하는 것을 목표로 사업을 추진하겠다”며 “핵추진잠수함 원자로의 핵연료는 농축도 20% 미만의 저농축 우라늄을 사용할 것”이라고 밝혔다.

정부는 핵추진잠수함을 국내에서 건조할 계획이라고 밝혔다. 안 장관은 “대한민국 내에서 핵추진잠수함을 개발하고 건조하겠다”며 “핵추진잠수함의 건조부터 해체까지 전 과정을 안전하게 관리하겠다”고 밝혔다.

정부는 해당 잠수함이 핵 무기화와 무관하다는 점도 강조했다. 안 장관은 “한국의 핵추진잠수함은 재래식 무기를 무장 탑재한 것으로 핵 무기를 탑재한 전략 핵추진잠수함과 무관하다”며 “한국은 국제사회의 핵 비확산 체계를 확고히 준수하며 국제원자력기구와 협력할 것”이라고 말했다.

안 장관은 핵추진잠수함의 가치에 대해 “장기간 지속가능한 잠항 능력과 높은 기동성을 바탕으로 북한 잠수함의 핵 미사일 능력을 막는 핵심 역할을 담당하게 될 것”이라며 “핵추진잠수함은 디젤 잠수함보다 은밀하고 신속하게 북한의 잠수함 전력을 감시하고 추적할 수 있어 수중 킬체인 구현에 크게 기여할 것”이라고 말했다.