창간 80주년 경향신문

[속보] ‘붕괴’ 서소문 고가차도, 안전 D등급 받아 지난해부터 철거작업

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

26일 오후 2시32분쯤 서울 서대문구 서소문 고가차도 현장에서 철거작업 중이던 도로 구조물 일부가 떨어지면서 붕괴됐다.

서울시는 지난해 8월 17일 0시부터 서울 서소문 고가차도 철거작업을 진행해왔다.

서소문 고가차도는 2019년 콘크리트 떨어짐 사고 이후 정밀안전진단을 실시한 결과 주요 부재 손상과 구조적 위험 및 긴급보수보강이 필요한 'D등급' 판정을 받았다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보] ‘붕괴’ 서소문 고가차도, 안전 D등급 받아 지난해부터 철거작업

입력 2026.05.26 15:21

수정 2026.05.26 16:46

펼치기/접기
  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

26일 오후 2시32분께 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 모습. 소방당국은 추가 부상자 여부를 확인 중이다. 연합뉴스

26일 오후 2시32분께 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 모습. 소방당국은 추가 부상자 여부를 확인 중이다. 연합뉴스

26일 오후 2시32분쯤 서울 서대문구 서소문 고가차도 현장에서 철거작업 중이던 도로 구조물 일부가 떨어지면서 붕괴됐다. 이 사고로 화물차가 깔렸으며, 2명이 사망하고 4명이 부상을 당했다.

서소문 고가차도는 노후화가 심각한 상태로 수시로 안전 문제가 불거졌다. 2019년 3월에는 가로 1.8m, 세로 1.6m, 두께 6㎝ 크기의 콘크리트 조각이 도로 위로 떨어지는 사고가 발생했다. 당시 지나가는 차량이 없어 피해는 없었다.

이후 2021년 고가차도 바닥판 탈락, 2024년 보 콘크리트 탈락, 보 강선 파손 등 사고가 이어졌다.

서울시가 진행한 정밀 안전 진단에서 고가차도는 A~E 등급 중 D등급(미흡)을 받았다. D등급은 급하게 보수 작업을 해야 할 정도의 상태다.

서소문 고가차도는 길이 335m, 폭 14.9m 규모로, 충정로역과 시청역을 잇는 총 18개 교각으로 구성됐다. 철거작업에 들어가기 전까지 하루 평균 4만대 이상 차량이 통행했으며, 현재는 차량 통행이 금지됐다.

서울시는 애초 이달 말까지 철거작업을 완료하는 것을 목표로 하고 있었지만, 철거 공정 일정이 늦춰진 상태인 것으로 알려졌다. 서소문 고가차로 신설공사는 2028년 2월 준공을 목표로 하고 있다.

서울시 관계자는 “현재 현장 안전조치와 추가 낙하 방지조치를 실시하고 있으며, 정확한 발생 원인과 경위를 확인 중”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글