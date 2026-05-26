종합특검, 이상민 29일 출석요구…‘단전단수’ 허석곤 전 소방청장 피의자 조사

권창영 2차 종합특검이 관저 이전 예산 전용 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관에게 오는 29일 출석해 조사를 받으라고 통보했다.

김지미 특검보는 26일 정례 브리핑에서 “김대기 전 대통령비서실장, 윤재순 전 대통령실 총무비서관과 공모해 행안부 예산을 불법으로 전용한 직권남용 혐의로 이 전 장관을 조사할 예정”이라고 밝혔다.

특검은 이 전 장관 측에 오는 29일 출석하라고 요구했으나, 이 전 장관 측은 변호인 일정으로 인해 출석이 어렵다고 답한 것으로 파악됐다. 특검은 이 전 장관 측과 출석 일자를 조율 중이라고 알렸다.

특검은 최근 이 전 장관을 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자로 입건했다. 그는 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해 행안부 예산 28억원 상당을 불법 전용하는 데 관여한 혐의를 받는다. 특검팀은 이 전 장관이 대통령실의 압력을 받고, 예산 전용에 반발하는 실무자들에 대해 승진 배제 등 인사상 불이익을 가한 것으로 보고 있다.

같은 혐의를 받는 김대기 전 실장과 윤재순 전 비서관, 김오진 전 국토교통부 1차관(당시 대통령실 관리비서관) 이날 오후 2시 특검에 출석해 조사를 받고 있다. 김 전 실장과 윤 전 비서관이 지난 22일 구속된 이후 첫 출석 조사다. 김 전 차관은 구속영장이 기각돼 불구속 상태로 특검에 출석했다.

특검은 또 허석곤 전 소방청장을 내란 주요임무종사 혐의로 입건해 이날 오후 2시부터 조사하고 있다고 밝혔다. 허 전 청장은 비상계엄 당시 이 전 장관으로부터 경향신문 등 언론사의 전기와 수도 공급을 끊으라는 지시를 받고 이영팔 전 소방청 차장에게 이를 전달했다는 혐의를 받는다. 앞서 내란특검은 허 전 청장을 직권남용 혐의로 입건했으나 기소유예 처분했다.

특검 관계자는 “이 전 장관의 단전 단수 지시가 내란 중요임무종사로 인정돼 허 전 청장을 입건했다”고 설명했다. 앞서 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이 전 장관의 단전 단수 지시가 내란 가담에 해당한다며 그에게 징역 9년을 선고했다. 이 전 장관의 혐의가 법원에서 인정된 만큼 이 전 장관 지시를 하달한 허 전 청장에게도 범죄 혐의가 있다고 판단했다는 것이다.

특검은 오는 27일 오전 9시 김명수 전 합동참모의장을 피의자 신분으로 소환해 조사할 예정이라고 밝혔다. 특검은 김 전 의장이 비상계엄을 사전에 인지했는지, ‘계엄 사무를 우선하라’는 취지의 단편명령(부분적 변경사항을 신속히 전달하는 간략한 군사명령)을 내렸는지를 집중 조사할 계획이다.