“엄마가 잘못 낳아서”···당구 큐대로 학생 때린 기관, 교육청은 재지정

경북교육청이 아동학대 정황이 확인된 대안교육 위탁교육기관을 수년째 재지정하고 관련 의혹을 제대로 조사하지 않았다는 주장이 제기됐다.

경북교육연대는 26일 경북교육청 앞에서 기자회견을 열고 이같이 주장하며 경찰의 엄정 수사를 촉구했다.

교육연대에 따르면 경북교육청은 2023년 대안교육 위탁교육기관 A·B 두 곳에서 아동학대 사건이 발생하자 관련 증거를 다수 확보했다. 두 기관 이사장 겸 교장인 C씨는 아동학대와 특수폭행 등의 혐의로 기소돼 지난해 7월 1심에서 벌금 1000만원을 선고받았다.

1심 재판 과정에서는 C씨가 2023년 7월 D양(당시 14세)에게 “XX년, 엄마가 잘못 가르쳐서 네가 태어난 거다”, “남자랑 뒹굴고 다니면 좋냐” 등의 욕설을 하며 얼굴과 발 등을 수차례 폭행한 내용이 드러났다.

같은 해 6월에는 담배를 피웠다는 이유로 다른 학생(당시 19세)을 복도 바닥에 엎드리게 한 뒤 당구 큐대로 허벅지를 여러 차례 때린 혐의도 인정됐다.

교육연대 관계자는 “교육청은 사건 발생 다음 해인 2024년 운영지침에 ‘아동학대가 확인된 기관은 재지정 대상에서 제외할 수 있다’는 조항을 신설했다”며 “하지만 소송이 진행 중이라는 이유로 두 기관을 위탁교육기관으로 재지정했다. 이는 학생 보호를 외면한 보신 행정”이라고 지적했다.

아동복지법 등은 아동학대 행위 발생 시 기관 폐쇄를 규정하고 있다. 법원 판결 전이라도 행정청이 처분을 내릴 수 있다는 법원 판례도 있다.

보조금 부정수급 의혹도 제기됐다. 경북교육연대는 “A·B기관이 일정 기간 사실상 통합 운영됐고, 이 과정에서 중복 보조금 지급 의심 사례가 있었다”며 “2024년부터 지난해 11월까지 두 기관에 지급된 보조금만 총 1억8530만원에 달한다”고 주장했다.

보조금 부정수급 관련 의혹은 국민권익위원회에 신고됐으며, 현재 경찰 수사가 진행 중인 것으로 알려졌다.

단체는 학생과 학부모에 대한 회유·협박 제보가 있었음에도 별다른 조사나 보호 조치가 없었다고도 주장했다. 또 교육청 고위공무원이 도의원에게 아동학대 신고 학생의 인적사항을 발설한 정황이 있다며 “교육청과 도의원 사이의 유착이 이번 부당 재지정과 무관하지 않을 수 있다”고 의혹을 제기했다.

경북교육청은 재판 결과가 교육청으로 자동 통보되는 시스템이 아닌 데다 당시 항소심이 진행 중인 상황이어서 재지정 과정에서 범죄이력 조회가 되지 않았다고 해명했다.

또 해당 기관을 즉시 폐쇄할 경우 재학 중인 학생들의 교육 공백이 생기는 점도 함께 고려했다고 덧붙였다.

경북교육청 관계자는 “보조금과 관련한 사안에 대해서는 권익위가 요청한 자료를 충실히 제출했다”며 “적법한 절차를 거쳐 지급된 것으로 알고 있다”고 말했다.