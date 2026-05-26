[단독]‘사설 학위복 단속’ 연세대, 학생들 반발에 “공식 학위복 상시 대여” 변경

연세대가 졸업식 전후에만 대여해주던 학위복을 연중 상시 대여하기로 했다. 사설 학위복 촬영을 학교가 단속한 데 대해 학생들이 문제를 제기(경향신문 5월1일 보도)한데 따른 조치다.

26일 경향신문 취재 결과 연세대는 이날부터 학위복 상시 대여를 시작한다고 지난 22일 홈페이지에 공지했다. 학교가 보유한 공식 학위복을 매년 여름(8월)·겨울(2월) 졸업식 전후 기간에만 제한적으로 빌려주던 운영 방침을 바꾼 것이다.

졸업 예정인 재학생은 이날부터 졸업예정증명서와 학생증을 지참하고 비용을 내면 원하는 시점에 최대 7일간 공식 학위복을 빌릴 수 있다. 졸업생도 공식 학위복을 대여할 수 있게 됐다. 연세대 관계자는 “졸업 예정자나 졸업생의 편의를 위해 (학위복 대여를) 상시 운영하기로 했다”며 “학생들을 위해 빠르게 결정했다”고 말했다.

연세대가 최근 학내에서 학생들의 사설 학위복 착용을 단속한 논란의 후속 조처를 한 것이다. 연세대는 지난달 서울 서대문구 신촌캠퍼스에서 일부 재학생이 사설 업체의 학위복을 입고 졸업 사진을 촬영한 데 대해 ‘부당 상업 행위’라고 현장 단속했다. 학생 개인이 계약한 촬영 업체의 사설 학위복이 공식 학위복과 디자인이 똑같아 학교 측의 디자인권을 침해한다는 취지였다.

이에 대해 학생들은 불시 단속으로 촬영 일정이 취소되는 등 손해를 입었다며 반발했다. 학교 측이 공식 학위복을 상시 대여하지 않아서 발생한 문제라며 제도 개선을 촉구해왔다. 재학생 384명은 지난 6일 “이미 고려대, 서울대, 이화여대, 한양대 등 14개 대학들은 학위복을 상시로 대여하고 있다”며 상시 대여 요구 서명을 학교에 제출했다.

연세대는 지난 1일 경향신문의 관련 보도 이후 학교 차원에서 제도 개선 방안을 검토해왔다. 다만 연세대 측은 사설 학위복 단속을 계속할 것인지 등 질문에 대해 입장을 밝히지 않았다.