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고유가에 “전기차 살래”···수요 폭증 제주 민간보급 마감

입력 2026.05.26 15:41

29일 기점으로 승용·화물 전기차 완료

제주도청 주차장 내 전기차 충전시설. 박미라 기자

제주도청 주차장 내 전기차 충전시설. 박미라 기자

중동 전쟁에 따른 고유가 영향으로 전기차 수요가 폭증하면서 제주지역의 전기자동차 민간 보급 사업이 조기에 마감됐다.

26일 제주도에 따르면 올해 상반기 계획한 전기자동차 민간 보급 사업 중 승용·화물 전기차에 대한 구매 보조금 신청이 오는 29일 마무리된다.

현재까지 전기차 민간 보급 사업 신청 건수는 모두 4900여건으로, 지난해 같은 기간과 비교해 2배 가까이 늘어난 수치다.

도는 당초 올 한해 모두 6351대의 전기차를 보급하기로 계획하고 이 중 4000대를 상반기에 배정했다. 하지만 예상치를 훨씬 웃도는 수요가 몰리면서 상반기 전기차 보급 예산 633억원이 조기에 전액 소진했다. 도는 앞서 전기차 수요가 급증하자 하반기에 지원될 예정이던 국비를 앞당겨 사용하는 등 긴급 대책을 동원하기도 했다

이처럼 전기차 수요가 급증한 주된 원인은 중동 전쟁으로 인해 치솟은 유가 때문이다. 여기에 전기차의 주행거리 향상 등 기술적 발전과 저렴한 유지비가 강점으로 부각되면서 수요가 빠르게 살아난 것으로 분석된다.

한때 전기차 시장은 높은 차량 가격과 정부 지원금 감소, 화재 우려 등으로 수요가 크게 위축되기도 했으나 고유가 국면을 맞아 반전을 이뤄낸 것이다.

도는 올해 하반기 제2회 추가경정예산으로 재원을 추가 확보해 하반기 전기차 민간 보급 사업을 재개한다는 방침이다. 보급 규모는 예산 확보 상황에 따라 달라질 것으로 보인다.

제주지역 전기차 보급 대수는 지난 3월말 기준 누적 4만5238대로, 전체 운행 차량 중 10.95%를 차지하고 있다. 도는 장기적으로 2035년 전체 운행 차량의 50.1%, 2040년 100% 전기차 보급을 목표로 하고 있다.

도 관계자는 “수요 급증에 따라 올 한 해 총 보급 목표가 7500대 안팎으로 상향된 만큼 상반기 보급 대수를 제외한 잔여 물량에 대해 하반기 추가 보급이 이뤄질 것”이라면서 “다만 하반기 추경 예산 확보 상황에 따라 구체적인 보급 대수가 최종 확정될 것”이라고 말했다.

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