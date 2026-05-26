스타벅스, 결국 선불충전금 100% 조건없이 돌려준다···“6월1~14일 한시적 예외 환불 지원”

스타벅스코리아가 다음달 1일부터 14일까지 한시적으로 선불충전금을 조건 없이 환불받을 수 있도록 하는 조치를 시행한다.

스타벅스코리아는 26일 “관련 시스템 개발 과정을 거쳐 6월1일부터 14일까지 2주 동안 충전금액 사용 비율 조건과 관계 없이 고객이 요청할 경우 한시적으로 예외 환불을 지원할 예정”이라고 밝혔다.

스타벅스는 현재는 이용약관에 따라 최종 충전 잔액의 60% 이상을 사용해야 잔액을 환불해 왔다. 하지만 ‘5·18 탱크데이’ 행사 이후 충전금 환불 요구가 빗발치자 이 같은 대책을 내놨다. 스타벅스 관계자는 “무거운 책임감과 자숙의 마음을 갖고 최근 환불을 요청하는 고객분들에게 조금이라도 불편을 최소화하고자 기준을 완화해 운용하게 됐다”고 밝혔다.

스타벅스 카드를 보유한 고객이면 누구나 이 기간 중에 60% 이상 사용 조건 없이 스타벅스 모바일 앱을 통해 환불 신청을 할 수 있다. 신청 후 7영업일 이내에 환불을 받을 수 있다. 현재 최대 보유 잔액 한도인 200만원까지 환불이 가능하다. 매장을 통한 환불은 스타벅스 앱에 등록하지 않은 무기명 스타벅스 실물 카드의 환불에 한해 제한적으로 운영된다.

자세한 사항은 스타벅스 홈페이지와 모바일 앱을 통해 추후 안내될 예정이다. 스타벅스는 “향후 스타벅스 카드 환불 규정과 관련해 소비자의 다양한 의견을 경청하고 불편사항을 개선하기 위해 지속적으로 노력할 예정”이라고 밝혔다.