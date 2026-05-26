“진정성 없다” “말뿐인 책임”···정용진 대국민 사과에도 여론 ‘싸늘’

정용진 신세계그룹 회장이 5·18민주화운동 기념일에 불거진 스타벅스코리아 ‘탱크데이’ 논란을 두고 대국민 사과에 나섰으나 비판 여론은 사그라지지 않고 있다. 신세계그룹이 뚜렷한 책임 소재와 재발 방지 대책을 밝히지 않아 시민사회에서는 ‘맹탕 사과’에 그쳤다는 지적이 나온다.

26일 경향신문 취재 결과 이날 사회관계망서비스(SNS)에선 ‘정용진 사과’, ‘스타벅스’가 인기 급상승 키워드에 오르며 정 회장의 대국민 사과에 관심이 쏠렸다. 그러나 “진정성이 없다”, “떠넘기고 꼬리 자르는 알맹이 없는 사과” 등 비판이 나왔다.

특히 신세계그룹이 자체 조사 결과 논란이 된 5·18민주화운동 비하 사태의 고의성을 입증할 만한 근거를 찾지 못했다고 밝힌 데 대해 “국민을 조롱하는 것”, “불미스럽게도 우연이고 오해였다는 것은 말이 안 된다”는 반응이 대다수였다.

직장인 김지현씨(35)는 “5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크’, ‘책상에 탁’ 표현을 동시에 사용했는데 고의성을 입증하지 못했다는 건 그냥 사태를 빠져나가려는 변명으로밖에 안 보인다”고 말했다. 대학생 A씨(27)는 “왜 사과하는지, 뭘 개선하겠다는 건지 알 수 없는 애매한 사과였다”고 했다. 온라인상에서는 “대국민 사과를 보니 스타벅스에 더 가기 싫어졌다”, “환불이나 얼른 해달라” 등 스타벅스 불매운동을 계속하겠다는 분위기도 이어졌다.

민주노총은 이날 성명을 내고 “오늘 발표된 정 회장의 사과는 전형적인 총수 면피용 대본에 불과하다”며 “모든 책임은 나에게 있다면서 정작 행한 조치는 대표이사와 실무진의 ‘꼬리 자르기식’ 해임뿐”이라고 밝혔다. 민주노총은 “총수 개인은 어떠한 법적 책임도, 재정적 손실 감내 등 실질적 책임도 지지 않았다”고 했다. 정 회장이 대국민 사과에서 “현장 직원을 따뜻한 시선으로 봐달라”, “서로를 이해하는 노력이 필요한 시기” 등을 거론한 데 대해서도 “현장 노동자를 방패막이 삼아 동정에 호소하는 행태” “(사태를) 생각의 차이로 격하해 국면을 전환하려는 꼼수”라고 말했다.

참여연대도 성명에서 “정 회장의 사과에는 책임 인식과 후속 대책이 턱없이 부족해 그 어떤 진정성도 찾아보기 어렵다”며 “일그러진 역사관과 민주주의를 조롱하는 신세계 그룹의 문화 속에 책임을 져야 하는 것은 정 회장 본인과 이사회 전원”이라고 밝혔다. 그러면서 “정 회장은 말로만 책임을 얘기할 것이 아니라 제대로 된 재발 방지 대책, 선불 충전금 환불 대책, 추락한 기업가치와 고객 신뢰를 회복할 수 있는 방안을 내놓아야 한다”고 했다.

앞으로 경찰이 어떤 수사 결과를 내놓을지 주목된다. 신세계그룹이 이날 경찰 수사에 적극 협조하겠다고 밝혔다. 신세계그룹은 5·18민주화운동 등을 폄훼하려는 고의성이 입증되면 해당 임직원을 즉각 해고 조치하고 민·형사상 책임을 묻겠다고 했다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 탱크데이 논란 관련 고발을 병합해 고발인 조사를 이어가는 등 수사에 속도를 내고 있다.