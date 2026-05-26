학생들 먹일 급식용 쌀인데···몰래 내다판 농협 계약직들 항소심서도 실형

학교 급식에 사용할 쌀을 몰래 빼돌려 부당 이득을 챙긴 농협 계약직 직원들이 항소심에서도 실형을 선고받았다.

광주고법 전주재판부 형사1부(정문경 부장판사)는 특정경제범죄가중처벌법 위반(횡령) 혐의 등으로 기소된 A씨(36)와 업무상 횡령 등 혐의로 기소된 B씨(38)의 항소심에서 징역 4년과 징역 1년을 각각 선고한 원심을 유지했다고 26일 밝혔다.

A씨와 B씨는 2021∼2024년 전북 지역의 한 농협 계약직 직원으로 근무하면서 해당 농협이 전주의 양곡창고에 보관 중이던 쌀과 찹쌀, 콩 등 곡물을 빼돌려 정미소 등에 내다 판 혐의로 기소됐다.

이들은 각각 6억2000만원과 8000만원 상당에 달하는 곡물을 빼돌린 것으로 조사됐다. 이 범행을 통해 A씨는 1억1000만원, B씨는 1500만원 상당의 부당 이득을 개인적으로 챙긴 것으로 드러났다.

이 창고에는 전주 시내 초·중·고등학교에 납품하기 위한 학교 급식용 쌀 등이 보관돼 있었다. 당시 A씨 등은 농협의 학교 급식 배송, 재고관리 등의 업무를 담당하면서 쌀과 잡곡류를 다른 포대에 옮겨담는 방식으로 빼돌렸다.

이들의 범행은 창고 재고가 비는 것을 수상하게 여긴 해당 농협이 2024년 4월 자체 감사에 나서면서 3년여 만에 전말이 드러났다.

항소심 재판부는 “범행 경위와 내용, 수단과 방법 등에 비춰 피고인들의 죄질이 매우 좋지 않고 비난 가능성 또한 크다”면서 “피고인들은 현재까지 피해를 다 배상하지 않았고 해당 농협으로부터 용서받지도 못했다”고 밝혔다. 이어 “이러한 사정들을 종합해 보면 원심의 형이 너무 무거워 재량의 합리적인 범위를 벗어났다고 보기 어렵다”고 밝혔다.