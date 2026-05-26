트럼프 행정부, 쿠바 관련 기업인들 접촉···투자 확대 가능할까

도널드 트럼프 미국 행정부가 쿠바에 대한 압박 수위를 높이고 있는 가운데 체제 전복 이후 민간 투자 확대 시나리오를 고려하고 있는 것으로 전해졌다. 하지만 쿠바의 부족한 인프라 등으로 기업들의 투자 확대가 쉽지 않을 것이라는 분석이 나온다.

미국 정치전문매체 폴리티코는 25일(현지시간) 트럼프 행정부가 향후 쿠바에 대한 투자 가능성과 관련해 여러 기업 총수들과 접촉하고 있다고 익명의 관계자를 인용해 보도했다.

트럼프 대통령은 지난 25일 쿠바계 미국인 공동체를 언급하며 “그들은 고국으로 돌아가 투자하고 나라를 다시 일으켜 세우길 원한다”고 말한 바 있다.

또한 마코 루비오 미 국무장관은 지난 20일 쿠바인들에게 보낸 영상 메시지에서 “트럼프 대통령은 미국과 쿠바 간 새로운 관계를 제안하고 있다”며 “가에사(GAESA) 회원뿐만 아니라, 누구나 주유소나 옷가게, 식당을 소유할 수 있는 새로운 쿠바를 만들어 가자”고 말했다. 가에사는 라울 카스트로 전 국가평의회 의장이 창설한 쿠바 군부 기업 연합체로 쿠바 경제의 70%를 장악하고 있는 것으로 알려져 있다.

미 기업들은 쿠바의 잠재 가치를 높게 평가하고 있다. 미국이 쿠바에 대한 제재를 해제할 경우 커피와 숯, 열대 과일, 겨울 채소, 시가 등의 수입을 확대할 수 있다. 또한 쿠바를 찾는 관광객 수요도 주목할 만한 점으로 꼽힌다.

다만 트럼프 행정부는 미국 기업이 쿠바에 대한 본격적인 투자 검토를 위해서는 쿠바에 상당한 정치·경제적 개혁이 선행되어야 한다고 보고 있다.

쿠바의 붕괴한 수도·전력·인터넷망 등을 복구하는 것도 기업 투자 확대의 전제 조건이다. 쿠바는 공산 정권의 장기 집권으로 민간 부문이 약화했고 공공 인프라의 유지 및 보수가 이뤄지지 않아 상당 부분 노후화된 상태다. 쿠바계 미국인 사업가 호라시오 가르시아 주니어는 “수도, 전기뿐만 아니라 제대로 된 금융 시스템도 없기 때문에 모든 것을 밑바닥부터 다시 시작해야 한다”고 말했다.

쿠바 혁명 이후 재산을 몰수당한 개인이나 기업이 해당 재산으로 이익을 얻는 기업을 상대로 소송을 제기할 수 있게 한 미국 법도 투자를 고려하는 기업으로서는 부담이 될 수 있다. 석유 산업이 국가 경제의 기반인 베네수엘라와 달리 쿠바는 주력하고 있는 특정 산업이 없다는 점도 투자 확대의 난점이다.

이같은 불확실한 상황에서 기업들이 쿠바와 관련한 투자 관련 약속을 섣불리 하지 않고 있는 것으로 전해졌다. 존 카부리치 미·쿠바무역경제협의회 회장은 “현재 허용된 범위 내에서 쿠바와 거래 중인 기업들도 거래만 할 뿐 공개적으로 (투자에 관해) 말하지 않는다”며 “관심 있는 기업들도 정보를 모으며 상황을 지켜보고 있지만 위험 부담이 커 공개적으로 나서지는 않고 있다”고 말했다.

트럼프 행정부는 지난 20일 카스트로 전 의장을 전격 기소하는 등 쿠바를 향한 압박 수위를 높여가고 있다.