박수현 의혹 놓고 여야 전면전···민주당 “흑색선전 고발” vs 국힘 “사실 왜곡 해명하라”

민주당 충남도당, 국민의힘 충남도당 고발 국힘 “검찰 문건 성격·발언 내용 문제”

6·3 지방선거를 8일 앞둔 시점에서 박수현 더불어민주당 충남지사 후보를 둘러싼 의혹을 놓고 충남 여야 간 공방이 격화하고 있다.

민주당 충남도당은 26일 허위사실공표 및 명예훼손 혐의로 국민의힘 충남도당을 대전지검 홍성지청에 고발했다고 밝혔다.

민주당 충남도당은 국민의힘 충남도당이 ‘충남도당입니다’라는 문구로 시작하는 문자메시지를 발송하며 해당 게시글과 영상 링크를 첨부했고 “꼭 보시고 주위 분들과 공유해달라”는 내용도 포함해 허위정보 확산을 조직적으로 유도했다고 주장했다.

민주당 충남도당은 해당 문자가 국민의힘 당원과 지지자 등 불특정 다수를 대상으로 발송된 것으로 보고 있다.

앞서 박수현 후보 선거대책위원회는 장동혁 국민의힘 대표가 지난 23일 내연·불륜 등 박 후보 관련 의혹이 담긴 게시글과 영상을 자신의 SNS에 올리자 허위사실에 기반한 네거티브 공세라며 장 대표를 고발한 바 있다.

민주당 충남도당 관계자는 “무차별적인 흑색선전과 허위사실 유포는 유권자의 올바른 선택을 방해하고 민주주의 근간을 훼손하는 중대한 선거범죄”라고 밝혔다.

이에 대해 국민의힘 충남도당은 박 후보가 지난 21일 충남지사 후보 TV토론회에서 제시한 검찰 문건의 성격과 발언 내용을 문제 삼았다.

국민의힘 충남도당은 이날 성명을 통해 “박 후보가 TV토론에서 자신의 사생활 논란이 검찰에 의해 허위로 판명된 것처럼 주장했지만, 당시 제시한 문건은 사생활 논란과 직접 관련된 문건이 아닌 다른 의혹의 검찰 문건으로 확인되고 있다”고 주장했다.

이어 “사생활 및 공천 논란과 관련해 검찰이 누군가의 주장을 허위라고 단정해 처벌한 사실은 없는데도 박 후보가 ‘검찰이 증명했다’는 표현을 반복하고 있다”며 “이는 사실 왜곡이자 도민 판단을 흐리게 하는 행위”라고 했다.

국민의힘 충남도당은 TV토론에서 제시한 검찰 결정문 원문 공개를 비롯한 ‘검찰이 증명했다’는 표현 사용 근거 해명, 사생활 논란과 무관한 사건 문건을 활용한 이유 설명 등을 박 후보 측에 요구했다.