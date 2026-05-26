미·이란 협상 중에도 이스라엘 “헤즈볼라 공습 강화”··· 끝나지 않는 전쟁

미국과 이란의 정전 협상이 진행되는 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란의 지원을 받는 레바논 무장정파 헤즈볼라에 대한 공격 강도를 높이겠다고 선언했다.

미 일간 뉴욕타임스와 이스라엘 매체 하레츠는 25일(현지시간) 네타냐후 총리가 소셜미디어 영상을 통해 “우리는 헤즈볼라와 전쟁 중”이라며 “페달에서 발을 떼지 않겠다. 오히려 더 밟으라고 지시했다”고 밝혔다고 전했다. 이 매체들은 이스라엘군이 전날 하루 동안 레바논 전역의 헤즈볼라 거점 70여 곳 등을 타격했고 레바논 남부에 대한 대규모 공습을 준비하고 있다고 보도했다.

네타냐후 총리의 공습 강화 선언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 합의 가능성을 시사하는 발언을 내놓은 직후 나왔다. 뉴욕타임스에 따르면 이란 측 고위 관계자 3명은 미·이란 합의가 레바논을 포함한 모든 전선의 전투를 중단시킬 것이라고 밝혔다. 이스라엘군이 레바논 내 헤즈볼라 세력에 대한 공습을 이어가면 협상 과정에 문제가 될 수 있는 것이다.

이스라엘과 헤즈볼라의 충돌은 1982년 이스라엘의 레바논 침공 이후 반복돼 왔다. 이스라엘이 대규모 공세를 벌이고 헤즈볼라의 궤멸을 선언하면, 헤즈볼라가 재건돼 또 한 번 충돌하는 패턴이 이어져 왔다.

헤즈볼라는 이란의 지원을 받는 무장정파이면서 동시에 레바논의 합법적 정당이자 병원·학교를 운영하는 사회 세력이기도 하다. 점조직 형태로 분산되어 운영되어 있고 레바논 사회 전체에 뿌리내리고 있어 지휘부를 제거해도 다른 구성원들로 빠르게 대체된다. 핵 협상을 통해 이란의 경제 제재가 완화되면 이란 혁명수비대가 즉각 헤즈볼라 재건에 나설 가능성도 크다.

미·이란 협상에서 헤즈볼라를 비롯한 이란의 대리 세력에 대한 무장해제 등이 논의되지 않는 것은 중동 지역에 갈등의 불씨를 남겨놓는 것이란 평가도 있다. 워싱턴인스티튜트 선임연구원인 아사프 오리온 이스라엘 예비역 준장은 “트럼프 대통령의 결정에 따라 이란과의 분쟁이 종식되면 이스라엘은 레바논으로 관심을 완전히 돌릴 가능성이 높다”고 말했다고 CNN은 전했다.

헤즈볼라 지도자 나임 카셈은 지난 24일 미·이란 협상을 환영하면서 자신들도 포함되기를 바란다고 말했다. 이스라엘 내에서도 이란의 대리 세력의 무장해제 등에 대한 논의가 이번 협상에 포함되어야 한다는 목소리가 나온다. 대리 세력이 협상에서 제외되면, 이스라엘은 자위권을 이유로 공격을 계속 이어갈 수도 있다.

이미 이스라엘의 전략이 억지와 외교에서 공격을 통한 지배와 약화로 이동했다는 지적도 나온다. 카네기국제평화재단 선임 연구원인 네이선 브라운 조지워싱턴대 교수는 “이스라엘은 이미 영구 전쟁 상태에 있다고 결론 내린 것 같으며, 전쟁을 끝내는 게 아니라 견딜 만한 조건에서 관리하는 것이 과제가 됐다”며 “전쟁이 안정적인 정치 질서를 만드는 수단이 아니라 그 자체가 질서가 됐다”고 밝혔다.