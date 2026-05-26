“5월 맞아?” 유럽 덮친 ‘열돔’…영국·프랑스 역대급 폭염

유럽 전역이 북아프리카발 열돔 영향으로 때 이른 폭염에 휩싸였다. 영국·프랑스·스페인에서는 5월 기온이 관측 이래 최고 수준까지 치솟았다. 각국 정부는 비상 대응에 나섰다.

5월 최고기온 줄줄이 경신…사망자 속출

프랑스 기상청은 25일(현지시간) 서부 352개 도시에서 5월 최고기온 기록이 경신했다고 밝혔다. 베르주라크는 34.7도를 기록했고, 낭트와 앙제 등도 기온이 30도 중반까지 치솟았다. 파리 역시 지난 주말 올해 처음으로 30도를 넘어 31.9도를 기록했다. 기상청은 “이례적이고 장기적인 조기 폭염”이라며 서부 8개 지역에 폭염 경보를 발령했다. 남부 일부 지역은 이번 주 후반 36~37도까지 오를 것으로 전망된다.

인명 피해도 잇따랐다. 전날 파리에서 10㎞ 마라톤 참가자 1명이 숨졌고, 파리 외곽에서 열린 경주 참가자 10명이 중태에 빠졌다. 동부 론 지역에서는 28세 여성이 실내 육상대회 도중 열사병으로 숨졌다. 세바스티앙 르코르뉘 프랑스 총리는 이번 주 주요 장관들과 긴급회의를 열어 폭염 대응 방안을 논의할 예정이다.

영국 기상청도 이날 런던 큐가든의 기온이 34.8도까지 올라 관측 이래 가장 더운 5월 날씨가 됐다고 발표했다. 기존 5월 최고기온 기록보다 2도 높은 수치다. 기상청 대변인은 “한여름에도 이 정도 더위는 이례적”이라며 “현재 기후 조건에서는 5월 최고기온 기록 경신 가능성이 산업혁명 이전보다 약 3배 높아졌다”고 설명했다. 과거에는 100년에 한 번꼴로 나타나던 현상이 이제는 33년에 한 번꼴로 발생하는 셈이다.

스페인도 폭염 비상이다. 스페인 기상청은 “예년보다 매우 이례적인 고온 현상”이라며 전국 대부분 지역에서 폭염이 이어질 것이라고 경고했다. 남서부 지역에서는 28~30일 사이 최고기온이 36~38도까지 오를 것으로 전망된다. 밤에도 기온이 20도를 웃도는 열대야가 예보됐다.

이탈리아는 폭염에 따른 노동 제한 조치를 시행했다. 수도 로마가 속한 라치오주는 농업·건설·물류 노동자 등을 대상으로 낮 12시30분부터 오후 4시까지 야외 노동을 제한하기로 했다. 해당 조치는 오는 9월15일까지 유지된다.

북아프리카발 ‘열돔’ 덮쳤다…“산업화 이전엔 불가능했던 현상”

때 이른 폭염의 배경으로는 북아프리카의 뜨거운 공기가 서유럽 상공의 고기압에 갇히는 열돔 현상이 지목된다. 마치 뚜껑을 덮은 듯 열기가 빠져나가지 못해 지역 전체가 찜통처럼 달아오른다. 보통 한여름에 나타나지만, 올해는 이례적으로 5월부터 발생했다. 최근 기후변화로 열돔의 발생 빈도와 강도가 커지고 있다는 분석이다.

기후학자인 크리스토프 카수는 프랑스 일간 르몽드에 “이번 폭염은 1979~2025년 기후 자료 기준으로도 이 시기에 발생할 확률이 1000분의 1 수준”이라며 “산업화 이전 기후에서는 사실상 불가능했던 현상”이라고 말했다.

여기에 엘니뇨(태평양 적도 부근 수온이 비정상적으로 높아지는 현상)까지 겹치면서 전 세계 폭염·폭우·가뭄 위험이 더 커졌다는 분석이 나온다.

“이제는 생존 위한 적응”…유럽, 폭염 대비 인프라 재설계

각국은 이제 온실가스 감축과 함께 기후 적응을 핵심 과제로 삼고 있다. 2050년까지 지구 평균기온 상승 폭을 산업화 이전 대비 1.5도 이내로 제한하려는 파리협정 목표 달성이 사실상 어려워지고 있다는 위기감 때문이다.

영국 정부 기후변화위원회(CCC)는 최근 보고서에서 “영국은 더 이상 존재하지 않는 과거의 기후를 기준으로 설계된 나라”라며 학교·병원·요양시설 등 사회 인프라를 폭염에 맞게 전면 재설계해야 한다고 경고했다. 위원회는 향후 10년 안에 모든 병원과 요양원, 25년 안에 모든 학교에 에어컨 등 냉방 시설을 갖출 것을 권고했다.

홍수와 가뭄 대응 필요성도 커지고 있다. 보고서는 콘크리트 홍수 방어벽 확대, 저수지 추가 건설, 전국 단위 물 공급망 구축, 누수 방지 대책 등이 시급하다고 짚었다. 또 국내 식량 생산 비중을 최소 60% 이상 유지해 식량 안보 문제에 대비해야 한다고 권고했다.

영국 싱크탱크 IPPR의 샘 앨비스 에너지안보 책임자는 가디언에 “우리는 더운 나라가 되는 것에 익숙해져야 한다”며 “사회 전체의 사고방식 변화가 필요한 시점”이라고 전했다.