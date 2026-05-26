강기정 “신세계 광주 투자, 스타벅스 논란과 별개···계획대로 추진”

정용진 기자회견엔 “사과·진상규명·책임 빠진 ‘3無 사과’” 비판

강기정 광주광역시장은 26일 스타벅스 ‘5·18 탱크데이’ 논란과 관련해 신세계그룹의 광주지역 투자 사업은 별개로 봐야 한다는 입장을 밝혔다. 다만 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과에 대해서는 “사과도 진상규명도 책임도 모두 빠진 3무 기자회견”이라고 비판했다.

강 시장은 이날 광주시청에서 기자간담회를 갖고 “광주를 이롭게 하는 투자와 잘못된 행태는 구별해야 한다”며 “시민 이익을 위해 어렵게 유치한 사업인 만큼 계획대로 추진될 것”이라고 말했다.

신세계그룹은 광주에서 광천터미널 복합화 사업과 어등산 관광단지 ‘그랜드 스타필드 광주’ 등 개발 사업을 추진하고 있다. 스타벅스 논란이 확산하면서 이들 사업을 재검토해야 한다는 목소리가 일각에서 제기됐다.

강 시장은 광천터미널 복합화 사업에 대해 “계획대로 잘 추진되고 있다”며 “최근 교통영향평가를 포함해 도시계획 심의가 진행 중”이라고 설명했다. 이어 “이번 스타벅스코리아 사태와 관계없이 별도 법인에서 차질 없이 준비해 나갈 것”이라고 말했다.

어등산 스타필드 사업도 재검토 대상은 아니라고 했다. 강 시장은 “어등산 스타필드는 정용진 회장 측 사업이긴 하다”면서도 “지역 발전의 관점에서 봐야 한다”고 했다. 이어 “잘못은 잘못이고, 지역 발전을 위한 투자는 투자”라고 말했다.

강 시장은 투자 사업 재검토에는 선을 그었지만, 정 회장의 사과에는 책임 있는 조치가 빠졌다고 평가했다. 그는 “사과를 한다면서도 직원을 방패 삼아 그 뒤에 숨었다”며 “고의성 여부 등 어떠한 의혹도 밝히지 않았고, 구체적으로 어떻게 책임질지도 말하지 않았다”고 비판했다.

강 시장은 이번 논란을 5·18 왜곡과 혐오 확산의 문제로 봤다. 그는 “기업의 무책임한 대처가 추가 혐오와 가짜뉴스를 양산하고 있다”며 “입법부는 개헌과 입법을, 정부는 철저한 수사와 진상규명을 통해 역할을 다해야 한다”고 촉구했다.