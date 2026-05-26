민주당 “서울, 부·울·경, 대구, 전북 6곳 접전…영남 중심 보수 결집 활성화”

조승래 더불어민주당 사무총장은 26일 약 일주일 앞으로 다가온 6·3 지방선거 판세에 대해 “서울, 부산, 대구, 울산, 경남, 전북 등 6곳에서 접전이 벌어지고 있다”고 밝혔다.

조 사무총장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “영남 지역을 중심으로 보수 결집이 어느 정도 활성화되고 있는 것은 맞다”며 이같이 밝혔다.

조 사무총장은 ‘광역단체장 승리의 기준이 몇 석이냐’는 질문에 “몇 대 몇이면 승리이고 몇 대 몇이면 패배라는 이야기는 할 생각이 없다”며 “하나라도 더 이기는 게 목표라고 분명히 말씀드렸다. 6개 접전지 중에서 최대한 많이 이기는 게 목표”라고 말했다.

조 사무총장은 승부처인 서울시장 선거에 대해 “서울은 4선 시장인 오세훈 시장에 대한 평가”라며 “(오 시장은) 비전이나 정책보다는 네거티브에 열중하고 있고, 네거티브로는 서울 시민이 5선 허용을 하지 않을 것”이라고 말했다.

조 사무총장은 대구시장 선거에 대해서는 “국민의힘 전열이 정비돼 있지 않은 상황에서 당연히 접전이 될 거로 예상했다”며 “대구 시민들이 이재명 대통령과 호흡을 맞춰서 어려운 대구 경제를 누구와 함께해야 살릴 수 있을 것인지에 대한 깊은 고민을 하고 있다고 생각한다”고 말했다.

대리운전비 현금 제공 의혹으로 당에서 제명된 뒤 무소속 출마한 김관영 전북지사와 이원택 민주당 후보 간 접전이 벌어지고 있는 전북 선거에 대해서는 “현직 지사가 가진 여러 가지 프리미엄이 적용하고 있는 것 같다”고 말했다. 김 후보가 ‘김관영 대 정청래’ 구도를 내세우는 것을 두고는 “그쪽에서 희망하는 구도일지는 모르겠지만 그런 구도로 흘러가진 않는다”며 “무소속 도지사냐, 민주당 도지사냐를 선택하는 선거”라고 말했다.

조 사무총장은 경북지사 선거에 대해서는 “안정적으로 국민의힘이 (지지율을) 리드하고 있다고 볼 수밖에 없다”면서도 “저희는 40% 이상 득표 목표를 세우고 노력하고 있다”고 말했다. 진보당과의 단일화 여론조사가 중단된 울산시장 선거에 대해서는 “단일화 이슈 변수가 발생해 그 문제가 정리돼야 될 필요성이 있다”며 “현재까지는 전망이 밝지는 않다”고 밝혔다.

조 사무총장은 “이번 선거의 목적은 일 잘하는 대통령에 대한 지원이고, 두번째는 무능한 내란세력, 지방세력인 국민의힘에 대한 심판”이라고 말했다.