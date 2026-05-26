예뻐하는 척하더니···이웃 사업장 반려견 학대해 숨지게 한 20대 검거

당진 사업장 침입해 폭행·절도 혐의 경찰 “추가 범행 여부 조사 중”

이웃 사업장에 드나들며 반려견을 학대해 숨지게 한 20대가 경찰에 붙잡혔다.

충남 당진경찰서는 동물보호법 위반 및 야간건조물침입절도 혐의로 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 26일 밝혔다.

A씨는 지난 21일 오후 9시쯤 당진시 채운동 한 사업장에 침입해 사업장에서 키우던 반려견의 목줄을 여러 차례 잡아당기고 바닥에 내던지거나 빗자루로 때리는 등 학대해 숨지게 한 혐의를 받는다. 이 과정에서 사무실에 있던 음료수를 훔쳐 마신 혐의도 받고 있다.

다음날 반려견이 숨져 있는 것을 발견한 견주는 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 뒤 경찰에 신고했다.

경찰은 신고 당일 피해 사업장 인근에 거주하던 A씨를 검거했다.

A씨는 평소 낮 시간대에는 사업장을 오가며 반려견을 쓰다듬거나 간식을 주는 등 친근하게 행동했지만, 견주가 퇴근한 밤 시간대에 다시 찾아와 학대한 것으로 전해졌다.

경찰 조사에서 A씨는 “육포를 주다가 개에게 손을 물려 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “학대가 언제부터 이뤄졌는지 등을 추가 조사할 계획”이라고 말했다.