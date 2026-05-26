서소문 고가 붕괴, 새벽부터 징후···“슬라브 절단작업 중 단차 생겨, 안전진단 중 무너져”

최초 목격자 “별안간 대포 소리 같은게 나…도미노처럼 무너져”

서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판이 무너지는 사고가 발생해 3명이 숨지는 등 6명의 사상자가 발생했다. 서울경찰청은 전담수사팀을 꾸려 수사에 착수했다.

소방당국에 따르면 26일 오후 2시30분쯤 철거 작업 중이던 서소문 고가차도의 상판 일부가 무너지면서 아래 작업하던 공사 관계자와 차량 등을 덮쳤다.

이 사고로 60대 남성 2명과 50대 남성 1명 등 3명이 사망하고 3명이 다쳤다. 사망자는 현장에서 안전점검 업무를 보던 감리단장, 현장관리소장, 외부전문가로 파악됐다. 나머지 부상자 3명은 구조돼 인근 병원으로 이송됐다. 무너진 고가가 아래 철로를 덮치면서 서울역에서 신촌역 사이 열차 운행도 중단됐다.

소방과 경찰은 서소문 고가 철거 작업에 대한 서울시의 안전점검 중 구조물이 붕괴해 사고가 발생했다고 보고 있다. 서울시 도시기반시설본부 관계자는 현장 브리핑에서 “이날 오전 1시30분부터 2시30분까지 슬라브 절단 작업을 진행하던 중 슬라브에 2.9㎝ 높이의 단차가 생겨 주저앉았다”며 “2시30분쯤부터 공사를 중단했고, 이날 오후 2시부터 안전진단을 시행하던 중 상판 일부가 갑자기 붕괴해 내려앉았다”고 말했다.

서울시는 상판을 떠받치던 ‘거더’가 끊어지면서 사고가 발생한 것으로 추정하고 있다. 사고 당시 현장에는 서울시 관계자와 감리단, 안전진단업체 관계자, 외부 구조 전문가 등 총 9명이 안전점검을 진행 중이던 것으로 파악됐다. 사고를 최초로 신고한 목격자 김창태씨(67)는 “별안간 대포 소리 같은 게 나면서 도미노 현상처럼 무너졌다”며 “가림막도 넘어지고 흙먼지가 뿌옇게 일었다”고 말했다.

소방당국은 이날 오후 2시33분쯤 신고 접수 후 현장에 대원을 급파하고 구조작업을 벌였다. 오후 2시49분 대응 1단계를 발령하고 인력 62명과 장비 16대를 현장에 투입했다. 경찰도 경력 30여명을 투입하고 2차 피해 방지를 위해 원거리 도로 통제에 나섰다.

서울경찰청은 광역수사단 광역범죄수사대(광수대)에 전담수사팀을 꾸려 사고 원인 등에 대한 수사에 나섰다. 전담수사팀은 광수대 3개 팀과 서울경찰청 과학수사팀, 관할 경찰서 형사팀 등 50여명으로 편성됐다. 서울경찰청은 “전담수사팀에서는 신속히 수사에 착수하고 고용노동부 등 관계 부처와 협력해 사고의 원인을 명확히 규명할 방침”이라고 했다.

1966년 지어진 서소문 고가차도는 길이 335m, 폭 14.9m 규모로 충정로역과 시청역을 잇는 총 18개의 교각으로 구성됐다. 노후화로 2019년 3월 콘크리트 조각이 도로 위로 떨어지는 등 안전 문제가 불거졌다. 정밀 안전 진단을 실시한 결과 ‘D등급’ 판정을 받아 철거가 결정됐다. 서울시는 철거 공사를 지난해 4월부터 시작해 올해 7월29일 완료를 목표로 하고 있었다. 이날 기준 철거 공사 진행률은 87.19%였다.