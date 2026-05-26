‘장보고 N’ 핵추진잠수함 기본계획, 2030년대 1번함 진수…이 대통령 “자주국방 의지 상징”

정부는 26일 대한민국 핵추진잠수함 개발 기본계획을 발표하고, 2030년대 중반까지 핵잠 1호를 진수해 2030년대 후반에는 해군에 배치하겠다고 밝혔다. 정부는 핵잠 원자로 핵연료는 농축도 20% 미만 저농축우라늄을 사용하겠다고 밝히며 “어떠한 형태의 핵무기 보유도,개발도 하지 않겠다”고 약속했다. 핵잠을 국내에서 개발·건조하겠다는 방침을 재확인했다.

이재명 대통령은 이날 경남 창원 진해구 해군잠수함사령부에서 제1회 미래국방전략위원회 회의를 주재하며 “굳건한 한·미 동맹을 기반으로 건조하게 될 핵추진잠수함은 우리 한반도에 평화와 안보를 스스로 책임지겠다는 의지의 상징”이라며 “대한민국 방산 역량 강화에도 크게 기여하게 될 것”이라고 밝혔다.

안규백 국방부 장관은 이날 회의에서 핵잠 개발 기본계획을 보고했다. 안 장관은 “2030년대 중반에 1번함을 진수하고, 2030년대 후반 이후에는 전력화가 이뤄질 수 있도록 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

기본계획에는 핵잠 운용에 적용할 원칙, 국제사회를 향한 핵 비확산 의무 준수 약속 등이 담겼다. 핵잠 개발 원칙으로 20% 미만의 저농축우라늄 연료 사용, 한국 내 개발·건조, 민간 원자력·조선 분야 기술 활용, 설계부터 건조·운용·해체까지 총수명주기 관점 관리 등을 제시했다.

국가 전략사업으로 추진되는 핵잠 건조 사업에는 ‘장보고 N 프로젝트’라는 이름을 붙였다. 국방부는 “대한민국 최초의 잠수함인 장보고함의 정신을 계승한 차세대 모델(Next generation)이며, 핵추진(Nuclear powered) 방식을 적용하고, 첨단 신기술(Neo technology)을 집약한 잠수함을 구축하겠다는 의미를 담고 있다”고 설명했다.

정부는 핵잠 도입에 제기될 수 있는 국제사회의 우려를 불식하기 위한 약속도 밝혔다. 모든 유형의 핵무기 비보유·비개발 입장을 천명하고, 저농축우라늄 확보와 관리에서 비확산 의무를 이행하며, 국제원자력기구(IAEA)와 공동으로 안전조치 체계를 구축하겠다는 내용이다.

핵잠은 김영삼 정부부터 도입 필요성이 제기됐던 정부의 숙원 사업이다. 정부는 지난해 10월 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한·미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 핵잠 건조에 대한 지지를 이끌어냈다. 정부는 이후 7개월 동안 관계부처 협의 등을 통해 기본계획을 마련했다.

이 대통령은 이날 “국가가 스스로 방어를 하는, 즉 자주국방이 확고한 나라가 진정한 국가의 완성된 모습”이라며 “전시작전지휘권 회복은 자주국방의 핵심요소로 대한민국이 한반도를 방어하는 주체로 그 위상을 더 분명히 하는 계기가 될 것”이라고 말했다. 이 대통령은 “한·미 간 긴밀한 협의를 통해 전환 시기를 포함한 구체적인 전시작전통제권 회복의 로드맵을 완성해 나갈 것”이라고 밝혔다.

안 장관은 회의에서 “내일 전작권이 회수되더라도 우리가 스스로 지키는 데에는 크게 문제가 없다”고 말했고, 이에 이 대통령은 “크게 문제가 없는 것이 아니라 아무 문제가 없다고 해야 맞을 것”이라고 말했다.

앞서 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서도 “미래 국방력의 핵심 전략 자산인 핵추진잠수함 도입에 속도를 내야 한다”며 “한·미 동맹의 건강한 발전을 견인할 전시작전권 환수를 차질 없이, 신속하게 진행해주길 바란다”고 했다.

북한이 이날 오후 평안북도 정주 일대에서 서해상으로 근거리 탄도미사일(CRBM)과 방사포 여러 발을 동시에 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. CRBM과 방사포를 동시에 발사한 것은 이례적이다. 군 당국은 자폭형 무인기 등 신형 무기체계 동원 가능성을 염두에 두고 분석 중이다. 북한이 탄도미사일을 발사한 것은 37일 만으로 올해 들어 8번째다.