[속보]서울시, 서소문고가 붕괴 재난안전대책본부 구성 “정확한 원인규명할 것”

서울시는 26일 오후 서소문고가 철거 현장에서 발생한 슬라브 무너짐 사고와 관련해 현장 안전조치 및 수습에 총력을 기울이고 있다고 밝혔다. 인명구조는 마무리됐다.

붕괴 사고는 서소문고가 철거 잔여 구간 중 경의선이 지나는 과선(철도와 도로 교차) 구간에서 발생했다. 낙하물 방지 등을 위해 설치한 공중비계와 슬라브 일부가 무너진 것으로, 당시 현장에는 별도 철거 공사는 없었다.

현재까지 확인된 인명 피해는 총 6명이다. 피해자는 감리단장과 현장소장, 외부 전문가, 서울시 공무원 2명 등 5명과 서대문구청 행정 차량 운전 공무원 1명이다. 이 중 3명(감리단장, 현장소장, 외부 전문가)이 숨졌다.

이번 사고로 경의중앙선 서울~신촌 구간은 양방향 운행이 불가능하다. 이 외 구간은 운행 가능하며, 서울역 인근 경의중앙선 일부 단선 구간이 발생했으나 열차 운행은 가능한 상태다. 다만 행신역발 KTX 열차는 운행이 불가능하다.

서울시는 현재 해당 구간의 교통을 통제하고 있으며, 추가 붕괴 가능성에 대비해 안전 조치를 진행 중이다. 시 관계자는 “정확한 사고 원인과 피해 규모는 관계기관과 함께 확인할 예정”이라고 밝혔다.

서울시는 이날 오후 4시 22분부터 김성보 서울시장 권한대행(행정2부시장) 지시로 재난안전대책본부를 구성해 운영한다. 사고 수습, 사망자 유가족 및 부상자 지원, 교통·철도 운행 대응, 현장 안전 관리 등을 할 예정이다.

김 권한대행은 “이번 사고로 돌아가신 분들의 명복을 빌며 유가족과 부상자, 가족분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다”면서 “서울시는 관계기관과 함께 현장 안전 확보와 피해자 지원, 사고 수습·복구에 모든 역량을 집중하고 정확한 원인 규명과 재발 방지 대책 마련에도 최선을 다하겠다”고 말했다.