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부동산R114, ‘수요자 참여형’ 부동산 데이터 플랫폼 론칭

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본문 요약

부동산R114는 수요자 참여형으로 고도화한 새 부동산 정보 탐색 플랫폼을 선보인다고 26일 밝혔다.

또 청약 시장 수요자를 위한 '분양관' 서비스도 신설돼 주요 인기 단지의 잔여세대와 무순위 청약 정보 등을 쉽게 확인할 수 있다.

부동산R114 관계자는 "26년 이상 축적해온 부동산R114의 빅데이터 운영 노하우와 전문성을 기반으로 수요자 참여형 서비스를 대폭 강화했다"며 "양질의 부동산 정보에 대한 소비자 욕구가 커지는만큼 보다 신뢰도 높은 의사결정 플랫폼으로 자리매김할 것을 기대한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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부동산R114, ‘수요자 참여형’ 부동산 데이터 플랫폼 론칭

입력 2026.05.26 18:07

  • 최미랑 기자

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부동산R114, ‘수요자 참여형’ 부동산 데이터 플랫폼 론칭

부동산R114는 수요자 참여형으로 고도화한 새 부동산 정보 탐색 플랫폼을 선보인다고 26일 밝혔다.

새 플랫폼에는 ‘전문가 단지평가’, ‘리딩 아파트’, ‘전문가 칼럼’ 등 기능이 추가됐다.

전문가단지평가는 시장에서 활발히 활동하는 부동산 전문가 그룹이 개별 아파트 단지를 직접 평가하고 정보를 제공하는 서비스다. 현재 전국 1000여개 단지에 대한 정보가 제공되고, 연말까지 1만여개로 확대될 예정이다.

부동산R114에 축적된 실제 수요자들의 상담 데이터를 분석한 ‘바이앤셀(Buy&Sell)’ 보고서도 새롭게 제공된다.

이용자도 관심지역 아파트에 투표하는 등 단지 평가에 직접 참여할 수 있다. 또 청약 시장 수요자를 위한 ‘분양관’ 서비스도 신설돼 주요 인기 단지의 잔여세대와 무순위 청약 정보 등을 쉽게 확인할 수 있다.

부동산R114 관계자는 “26년 이상 축적해온 부동산R114의 빅데이터 운영 노하우와 전문성을 기반으로 수요자 참여형 서비스를 대폭 강화했다”며 “양질의 부동산 정보에 대한 소비자 욕구가 커지는만큼 보다 신뢰도 높은 의사결정 플랫폼으로 자리매김할 것을 기대한다”고 말했다.

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