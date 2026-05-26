‘3명 사망’ 서소문고가 철거 시공업체는 ㈜흥화···총 사업비는 119억원 규모

26일 붕괴 사고가 발생한 서울 서소문고가 철거 공사는 중견건설업체인 ㈜흥화가 시공을 맡고 있다.

서울시 건설알림이에 등록된 정보를 보면 서소문고가(왕복4차로, 폭 14.9m, 연장 493m)를 철거하는 이 공사의 작업 기간은 지난해 4월30일부터 오는 7월29일까지다. 총 사업비는 약 119억원 규모로, ㈜흥화가 경쟁입찰을 통해 수주했다. 감리는 ㈜수성엔지니어링이 맡았다.

건설알림이에 따르면 사고 직전 서소문고가의 S8~S9(철도구간) 슬라브 절단, 난간부 절단 및 인양, 하역 작업 등이 이뤄진 것으로 보인다. 이날 새벽 슬라브 절단 과정에서 단차가 발생하며 슬라브가 주저앉아 공사가 중단됐고, 오후 2시부터 서울시가 현장 안전점검을 진행하던 중 사고가 발생했다.

㈜흥화는 철강구조물 제작, 건설(철강교, 토건, 포장 등), 주택분양 및 임대를 사업목적으로 1970년 12월 12일 설립됐다. 본사는 경북 포항에 두고 있으며 2025년 시공능력평가금액 기준 경북지역에서는 도급 순위 2위에 올라있다. 홈페이지에서는 토목·주택·건축·철거 사업 등을 주요 사업으로 소개하고 있다. 자체 아파트 브랜드도 보유 중이다.

대한제지가 주요 관계사다. 설립 당시 출자에도 참여했고, 전자공시시스템을 보면 ㈜흥화의 지분 51.50%를 대한제지가 보유 중이다.