코레일 “서소문 고가도로 붕괴로 서울방면 열차 운행 차질”

서울 서대문구 서소문 고가도로 붕괴 사고로 인해 서울 방면 열차 운행이 차질을 빚고 있다.

26일 코레일에 따르면 이날 오후 2시32분쯤 발생한 서울 서대문구 서소문 고가 구조물 붕괴 사로로 인해 서울역∼신촌역 간 전차선 단전이 발생해 해당 구간 열차 운행이 중지됐다. 서울역∼수색역 구간 전동열차 운행도 중지됐으나, 1호선 및 경의중앙선(문산∼용산∼용문)은 정상 운행한다.

행신역∼서울역 구간 KTX 운행이 중지됐고, 강릉·중앙선 KTX는 청량리역까지만 운행한다. 이 외 모든 KTX는 서울역 및 용산역까지 정상적으로 운행한다.

일반 열차는 서울역 혼잡을 분산하기 위해 무궁화호는 경부선 수원역과 천안역까지만, 호남선은 서대전역까지만, 장항선은 천안역까지만 조정 운행 중이다. ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 수원역까지 운행하며, 경의선은 문산역∼수색역 구간을 다니고 있다.

코레일은 사고 수습 상황에 따라 출·도착역이 변경될 수 있다며 열차 이용 전 반드시 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터(☎ 1588-7788)에서 열차 시각과 운행 상황을 확인해달라고 당부했다.