이스라엘 “가자선단 한국 활동가 구금 안해”…학대 주장 전면 부인

주한 이스라엘 대사관이 26일 “팔레스타인 가자지구로 향하던 활동가들의 신체적 학대 주장을 전면 부인한다”며 “이스라엘에 대한 비방 캠페인을 조직적으로 전개하려는 시도의 일환”이라고 밝혔다.

대사관은 이날 성명을 내고 “(활동가들의) 학대 주장들은 현재까지 입증된 바 없다”며 이같이 밝혔다.

대사관은 “일부 참가자들은 부상자인 것처럼 연출하여 들것에 실린 채 사진을 찍었으나 이후 다른 사진에서는 건강하고 상처 없는 모습으로 확인됐다”며 “진정한 증거나 공식적인 불만이 있다면, 관할 당국이 철저히 조사할 수 있도록 적절한 경로를 통해 제출돼야 한다”고 밝혔다.

대사관은 또 “한국 정부도 확인한 바와 같이 이들은 구금된 사실이 없다”며 “두 사람은 아슈도드 항구 도착 즉시 수속을 마쳤으며 신속 절차를 통해 추방됐다. 이는 이들이 제기한 주장의 신빙성에 의문을 더한다”고 밝혔다.

대사관은 또 “이스라엘은 인도주의적 문제를 정치적으로 악용하려는 모든 시도를 강력히 규탄한다”며 “이스라엘은 국제법에 따라 안전하고 효과적인 경로를 통해 인도적 지원이 원활히 이루어질 수 있도록 앞으로도 지속적으로 협조할 것”이라고 말했다.

팔레스타인 가자지구 구호선단에 탑승했다가 이스라엘군에 나포된 뒤 석방된 한국인 활동가들은 폭행 피해를 주장했다. 활동가 김동현씨는 지난 22일 통화에서 “결박된 상태에서 구타를 당하고 끌려다니는 등 가혹한 대우를 받았다”고 말했다. 활동가 김아현씨(활동명 해초)도 같은 날 오전 인천국제공항에 도착한 뒤 취재진과 만나 “제가 감옥에 갔을 때는 이미 많은 사람이 구타당한 뒤였다. 저 역시 얼굴을 여러 차례 맞아 현재 왼쪽 귀가 잘 들리지 않는 상태”라고 말했다.

김동현씨가 탑승한 가자지구 구호 선박 키리아코스 X호는 지난 18일(현지시간) 가자지구에서 약 465㎞ 떨어진 키프로스 인근 지중해 해상에서 나포됐다. 김아현씨가 탑승한 리나 알 나불시호는 지난 19일(현지시간) 가자지구에서 약 220㎞ 떨어진 지중해 해상에서 나포됐다.

앞서 외교부는 지난 23일 팔레스타인 가자지구로 향하던 한국 활동가들이 이스라엘 군인에게 폭행당했다는 증언과 관련해 주한 이스라엘 대사대리를 불러 철저한 조사를 요구했다. 외교부 당국자는 “이스라엘의 비인도적 처사가 사실로 밝혀질 경우 책임자 처벌 등 적절한 조치가 있어야 할 것이라는 점을 강조했다”고 밝혔다.