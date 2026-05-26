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박근혜, 27일 부산 선거 지원…박민식 북갑 후보도 참석

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본문 요약

박근혜 전 대통령이 오는 27일 선거 지원을 위해 부산 기장시장을 방문하기로 한 가운데, 박민식 국민의힘 부산 북갑 국회의원 후보도 박 전 대통령의 유세 일정에 참석하기로 했다.

오는 28일에는 강원 원주·횡성에서 국민의힘 후보들의 선거 지원에 나설 예정이다.

앞서 박 전 대통령은 대구·경북과 대전·충청 지역을 방문해 국민의힘 후보들의 선거운동을 지원했다.

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박근혜, 27일 부산 선거 지원…박민식 북갑 후보도 참석

입력 2026.05.26 19:55

수정 2026.05.26 19:56

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  • 이예슬 기자

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박근혜 전 대통령이 지난 25일 김태흠 국민의힘 충남지사 후보 지원 유세를 위해 충남 공주 산성시장을 찾아 상인과 시민에게 인사하고 있다. 연합뉴스

박근혜 전 대통령이 지난 25일 김태흠 국민의힘 충남지사 후보 지원 유세를 위해 충남 공주 산성시장을 찾아 상인과 시민에게 인사하고 있다. 연합뉴스

박근혜 전 대통령이 오는 27일 선거 지원을 위해 부산 기장시장을 방문하기로 한 가운데, 박민식 국민의힘 부산 북갑 국회의원 후보도 박 전 대통령의 유세 일정에 참석하기로 했다.

박민식 후보 캠프 측은 26일 언론 공지를 통해 “박민식 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 정동만 부산시당위원장으로부터 내일(27일) 오후 5시 박근혜 전 대통령의 기장시장 방문 일정 참석 요청을 받았다”며 “부산 원팀의 일원으로서 당연히 참석하기로 했다”고 밝혔다.

박 전 대통령은 27일 오전 경남 진주를 방문해 선거 지원에 나선다. 오후에는 울산 신정시장과 부산 기장시장을 방문해 유세 지원을 이어갈 예정이다. 오는 28일에는 강원 원주·횡성에서 국민의힘 후보들의 선거 지원에 나설 예정이다.

앞서 박 전 대통령은 대구·경북과 대전·충청 지역을 방문해 국민의힘 후보들의 선거운동을 지원했다. 박 전 대통령이 대구·경북 이외의 지역에서 선거 지원에 나서는 것은 2017년 탄핵 이후 약 9년 만이다.

부산 북갑 보궐선거는 현재 하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보의 3자 구도가 형성된 상태다. 이에 보수 표심이 박 후보와 한 후보로 양분되며 단일화를 두고 후보들 간의 신경전이 이어지고 있다. 박 후보는 지난 21일 자신의 출정식에서 한 후보를 겨냥해 “이명박 대통령 구속시키고 박근혜 대통령 감방 보내고, 윤석열 대통령 등에 칼을 꽂고 이 정권을 무너뜨린 잔인한 배신자”라고 말했다.

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