키르기스스탄 초원 위 1억짜리 귀하신 몸

EBS1 ‘세계테마기행’

중앙아시아 키르기스스탄의 드넓은 초원에서는 양을 흔히 볼 수 있다. 그중에는 집 한 채 값과 맞먹는 비싼 양도 있다.



27일 EBS 1TV <세계테마기행>은 테미르카나트 마을 한 농장에서 아라샨 양을 만난다. 큰 송아지만큼 체구가 큰데 특히 큰 엉덩이가 눈에 띈다. 최고급 숫양은 트랙터보다도 비싸고 1억원을 호가한다. 엉덩이가 크기만 해서 비싼 게 아니다. 몸값을 높이는 비결은 따로 있다고 한다.



키르기스스탄의 수도 비슈케크에서 북쪽으로 한 시간 반을 달리면 알라아르차 저수지가 있다. 이곳은 겨우내 얼었던 빙하가 봄철인 5~6월에 녹으면서 수위가 오른다. 포퓰러나무가 심긴 강변 일부가 물에 잠기면서 물속에서 뻗어나온 나무줄기의 모습을 보트 위에서 볼 수 있다.



주민 대부분이 전통 가옥 ‘보즈 우이’를 만들며 사는 키즐투 마을도 찾아간다. 보즈 우이는 한 시간 만에 지을 수 있는 유목 문화의 상징이다. 자작나무를 휘어 뼈대를 만들고 양가죽과 야크 털 끈으로 집을 짓는 과정이 순식간이다. 그 과정을 통해 키르기스인의 지혜를 엿볼 수 있다. 오후 8시40분 방송.

