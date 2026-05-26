벨기에서 통학용 미니버스 열차와 충돌···10대 2명 등 최소 4명 사망

벨기에에서 학생을 태운 통학용 미니버스가 열차와 충돌해 10대 청소년 2명을 포함해 4명이 사망하는 사고가 발생했다.

26일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면, 이날 오전 8시쯤 벨기에 수도 브뤼셀에서 북서쪽으로 약 30㎞ 떨어진 부겐하우트 인근의 철도 건널목에서 통학용 미니버스와 열차가 출동하는 사고가 발생했다.

이 사고로 버스에 타고 있던 운전사와 성인 한 명, 12·15세 청소년 2명 등 총 4명이 사망하고 10대 5명이 다친 것으로 전해졌다. 버스에는 운전기사와 인솔자 1명을 포함해 학생 7명이 타고 있었다.

AP통신은 벨기에 민영 방송 VTM을 인용해 건널목 차단기가 닫혀 있었지만 버스가 건널목을 건너려다 열차와 충돌했다고 보도했다. 보도에 따르면 열차 기관사는 비상 브레이크를 작동시켰지만 충돌을 막지 못했다.

베르나르 퀸틴 벨기에 내무부 장관은 SNS에 “부겐하우트에서 스쿨버스가 열차와 충돌한 비극적인 사고에 깊은 슬픔을 느낀다”며 “희생자와 그 가족들에게 애도를 표한다”고 밝혔다.