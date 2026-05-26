한 하늘을 이고 잘 수 없다…이란 대표팀, 숙박은 멕시코에서?

이란 전 경기 미국서 개최에도 미 “자국 내에서 밤 못보낸다” FIFA 협조 요청 멕시코 수락

2026 북중미 월드컵을 앞두고 미국과 이란의 외교 갈등이 결국 대회 운영 문제로까지 번지고 있다. 멕시코 정부가 이란 축구대표팀의 월드컵 기간 체류를 자국에서 맡기로 하면서 북중미 공동 개최 체제의 미묘한 균열도 드러나는 분위기다.



클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 25일 “미국이 이란 대표팀의 숙박을 원하지 않는다는 입장을 밝혀 국제축구연맹(FIFA)이 멕시코 정부에 협조를 요청했다”며 “멕시코에는 이를 거부할 이유가 없다”고 밝혔다.



셰인바움 대통령은 “미국은 이란 대표팀이 자국 내에서 밤을 보내는 것을 원하지 않았지만 경기는 모두 미국에서 열린다”며 “FIFA가 멕시코 체류 가능 여부를 문의했고 우리는 문제없다고 답했다”고 설명했다.



당초 이란 대표팀은 미국 애리조나주 투손을 월드컵 베이스캠프로 배정받았다. 그러나 최근 중동 전쟁과 안보 우려가 커지면서 체류 계획에 불확실성이 생겼다. 2026 북중미 월드컵은 미국·멕시코·캐나다 공동 개최로 열린다. 이란은 조별리그에서 뉴질랜드(6월15일·로스앤젤레스), 벨기에(6월21일·로스앤젤레스), 이집트(6월26일·시애틀)와 맞붙을 예정이다. 결국 이란은 숙박은 멕시코에서, 경기는 미국에서 하는 식으로 월드컵 일정을 소화하리라 전망된다. 아흐마드 도냐말리 이란 체육부 장관은 “FIFA 회장이 모든 선수들의 비자 발급을 약속했다”며 “선수들이 비자를 받지 못할 이유는 없다”고 밝혔다.



다만 이란축구협회는 FIFA 측에 참가 조건 10개 항목을 전달한 것으로 알려졌다. 여기에는 이슬람혁명수비대(IRGC) 복무 이력이 있는 선수·코치·관계자들의 미국 입국 허용 문제도 포함됐다. 마코 루비오 미국 국무장관은 “이란 선수단 자체는 환영하지만 IRGC와 연계된 인물은 입국 제한 대상이 될 수 있다”고 밝힌 바 있다. 실제 지난 4월 캐나다 밴쿠버에서 열린 FIFA 총회를 앞두고 일부 이란축구협회 관계자들은 IRGC 연계 의혹을 이유로 캐나다 입국이 거부되기도 했다.



한편 일부 이란 대표팀 선수들은 최근 튀르키예 앙카라 주재 미국대사관을 방문해 월드컵 비자 신청 절차를 진행한 것으로 전해졌다.

