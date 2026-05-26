아홉 개 화면이 던지는 물음표, 불협·소음도 예술이 될 수 있나

오민·카밀 노먼트 2인전 ‘어긋난 파동, 흔들리는 시간’

영상 설치 작업 ‘동시’·나무 구조물로 떨림 느끼는 ‘플렉서스 서울’

충돌·불확실성 등 ‘노이즈’를 제거 대상 아닌 새 출발점으로 인식

“구체적인 공간과 물성으로 해석하고 구현하는 일이다.” “빛에 관한 상을” “창조 혹은 재창조한다.”



어두운 전시장 안에서 아홉 개 화면이 말을 건다. 화면마다 다른 시공간이 흐른다. 여러 인물의 인터뷰가 이어지고, 조명과 카메라가 분주하게 움직인다. 소리는 겹치고, 장면은 서로를 방해한다. 맥락 없어 보이던 발화들이 어느 순간 다른 화면과 연결되고, 문득 맞닥뜨린 경구처럼 눈에 들어온다. 바로 그 중첩과 충돌이 오민의 영상 설치 작업 ‘동시’가 작동하는 방식이다. 150분에 이르는 연작 7편은 각각 독립적으로 제작됐지만, 전시장에서는 동시다발적으로 작동하는 공생체로 묶인다.



작품 소재인 촬영장은 수많은 장치와 인간의 움직임이 맞물리는 공간이다. 오민은 촬영이라는 행위가 춤이 될 수 있다는 생각을 떠올렸다. 현장의 변수에 따라 스토리보드가 매 순간 갱신되는 촬영장을 ‘즉흥성’이 개입하는 안무적 공간으로 보는 것이다. 여기서 충돌과 마찰, 불확실성과 같은 ‘노이즈’는 제거할 방해물이 아니다. 매끈한 결과물에서 지워지기 쉬운 디테일이다. 여러 이질적 개체가 한꺼번에 얽히는 ‘동시’적 감각은 현대인의 일상과도 겹친다.



불협과 소음도 예술이 될 수 있을까. 아르코미술관에서 오민의 영상 설치 ‘동시’와 카밀 노먼트의 사운드 설치 ‘플렉서스(리좀) 서울’을 선보이는 2인전 ‘어긋난 파동, 흔들리는 시간’은 ‘노이즈’를 작업의 핵심으로 삼는다. 노이즈는 흔히 없애야 할 잡음으로 여겨지지만, 이들은 그 속에 오히려 더 많은 정보와 가능성이 담겨 있을 수 있다고 본다. 매끈하고 예측 가능한 질서가 차이를 지워버린다면 소리와 파동, 마찰과 흔들림은 기존 질서와 위계에 균열을 내고 새로운 관계를 여는 출발점이 된다.



카밀 노먼트의 작품은 제목(리좀·뿌리줄기)처럼 공간 전체에 나무 구조물이 뻗어 있다. 바닥에 놓인 목재 더미는 벤치처럼 앉을 수 있고, 어떤 나무들은 벽을 타고 솟거나 서로 기대고 엇갈리며 미완의 건축물처럼 서 있다. 작품은 보이는 것 너머에도 있다. 공간 안에는 허밍처럼 목소리가 울린다. ‘우우우웅’ 이어지는 소리는 노래와 진동 사이 어딘가에 있다. 관람객이 구조물에 앉으면 나무를 타고 떨림이 몸으로 전해진다.



노먼트는 여러 목소리를 녹음해 ‘음악’을 만들었다. 목소리는 악기처럼 쓰이지만 익숙한 선율로 정리되지는 않는다. 대신 공간과 구조물, 관람객의 몸 사이를 오가는 진동이 된다. 진동은 원자에서 행성까지, 서로 다른 존재들을 이어주는 힘이다. 동시에 들리지 않는 소리, 잊힌 소리, 억압된 소리를 현재의 공간으로 불러내는 방식이기도 하다. “보이지 않는 것들이 반드시 거기에 없는 것은 아니다”라는 토니 모리슨의 말처럼 작품은 소리와 물질, 몸이 상호 연결되는 순간을 경험하게 한다.



작품은 1층(오민)과 2층(카밀 노먼트)에 단 두 점뿐이다. 하지만 두 작품은 고정돼 있지 않고 끊임없이 변한다. 전시는 관람객에게 시간을 요구한다. 빠르게 넘기는 화면과 즉각적인 정보에 익숙한 시대에, 이곳의 노이즈는 오래 머물 때 비로소 감각되는 경험을 제안한다. 전시는 7월19일까지.

