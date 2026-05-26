SK하이닉스, 에어컨 달린 차세대 ‘아이스 HBM’ 기술 공개

발열 집중 영역에 열기 배출 통로 기존 대비 열저항 30% 이상 감소

SK하이닉스가 기존 모델 대비 열저항을 30% 이상 낮출 수 있는 차세대 고대역폭메모리(HBM) 냉각 기술 iHBM을 공개했다. SK하이닉스는 HBM5 등 차세대 HBM에 기술을 적용할 계획이다.



SK하이닉스는 HBM 패키지에 일체형 냉각요소 열 제어 소자(ICE)를 내재해 발열을 낮춘 ‘iHBM’ 기술을 26일 공개했다. HBM은 적층단수 확대와 고속화를 통해 성능이 발전 중이지만 동시에 발열도 높아지는 문제가 있다. HBM을 대량으로 묶어 구동하는 인공지능(AI) 데이터센터도 발열을 완화시키는 것이 주요 과제로 떠올랐다. HBM과 그래픽처리장치(GPU) 등 AI 가속기를 연결하는 인터페이스의 발열 밀도를 제어하는 기술이 차세대 HBM 기술 경쟁력이 될 것이라는 전망도 나온다.



iHBM은 발열이 가장 집중되는 D2D PHY 영역 안에 ICE를 넣어 열이 빠져나갈 전용 경로를 별도로 만든 것이 특징이다. 기존 대비 열저항을 30% 이상 낮춰 고온·고부하 환경에서도 안정적 동작 특성을 유지할 수 있다.



양산 측면에서도 경쟁력이 있다. 이미 시장에서 검증된 공정을 적용해 안정적으로 대량 생산이 가능하다. 또 고객사의 기존 시스템 통합패키지(SiP) 환경과 높은 설계 호환성을 확보했다. 고객들은 큰 설계 변경 없이 모델을 도입할 수 있다.



SK하이닉스는 iHBM 기술을 HBM5 등 차세대 제품부터 적용할 방침이다. 고성능 컴퓨팅(HPC), AI 데이터센터 등 초고집적·초고대역폭 환경에서 요구되는 열 관리 수준을 충족해 시스템 전반의 안정성과 운영 효율을 높일 것으로 기대된다. 이강욱 SK하이닉스 부사장은 “iHBM은 메모리 설계 역량과 첨단 패키징 기술을 결합해 개발한 발열 최소화를 위한 최적의 솔루션”이라고 말했다.

