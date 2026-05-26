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우울증·공황장애 보장 ‘멘털 보험’ 출시

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디지털 보험사인 교보라이프플래닛생명보험이 모바일 금융 플랫폼 토스와 협업해 토스 전용 멘털케어 보험 2종을 출시했다고 26일 밝혔다.

'공황장애 케어보험'은 공황장애 진단에 더해 극심한 공포로 인해 동반할 수 있는 급성심근경색증까지 보장한다.

교보라이프플래닛생명은 정신건강 플랫폼 '마인드카페' 운영사인 '아토머스'와 협업해 전문심리상담 등 차별화된 서비스를 준비하고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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우울증·공황장애 보장 ‘멘털 보험’ 출시

입력 2026.05.26 20:31

수정 2026.05.26 20:33

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  • 조미덥 기자

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교보라이프플래닛, 토스와 협업

디지털 보험사인 교보라이프플래닛생명보험이 모바일 금융 플랫폼 토스와 협업해 토스 전용 멘털케어 보험 2종을 출시했다고 26일 밝혔다. 정신건강이 화두로 떠오르면서 보험사들이 소액의 보험료를 기반으로 ‘정신건강’ 보험 상품을 잇따라 내놓고 있다.

이번 상품은 우울증, 공황장애 등 정신질환뿐 아니라 이들 질환과 함께 발생할 가능성이 큰 신체질환까지 보장하는 것이 특징이다. ‘우울증 집중 케어보험’은 우울증은 물론 이와 연관성이 높은 갑상선 질환까지 보장 범위에 포함됐다. ‘공황장애 케어보험’은 공황장애 진단에 더해 극심한 공포로 인해 동반할 수 있는 급성심근경색증까지 보장한다.

교보라이프플래닛생명은 정신건강 플랫폼 ‘마인드카페’ 운영사인 ‘아토머스’와 협업해 전문심리상담 등 차별화된 서비스를 준비하고 있다. 사고 후 전문적인 심리상담 서비스를 통해 마음 건강을 선제적으로 살피고 실질적인 회복을 돕는다는 것이다.

두 상품 모두 1년 만기 일시납 형태로 토스 애플리케이션(앱)에서 가입할 수 있다. 교보라이프플래닛생명 관계자는 “연령과 성별에 따라 다르지만 만 19세부터 60세까지 누구나 1년에 5000원 이하로 가입할 수 있다”고 말했다.

국민건강보험공단에 따르면 2024년 우울증 환자가 110만6603명으로 2020년(83만2483명)보다 32.9% 늘어났다.

앞서 한화손해보험도 스트레스로 인한 수면장애 및 특정 정신질환 진단비, 섭식장애 관련 검사비와 입원 치료비를 보장하는 여성 특화 상품 ‘한화 시그니처 여성 건강보험’을 선보였다.

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